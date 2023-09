Elena Popova

Woensdag 20 september 2023 20:53 - Laatste update: 20:56

Lewis Hamilton behaalde in Singapore zijn vijfde podiumplek van het seizoen. De ogen van de fans waren tijdens de podiumceremonie echter vooral gericht op het ogenschijnlijk ontbrekende Mercedes-team. Na veel ophef op social media, waarin men Mercedes beschuldigde van het in de steek laten van Hamilton, heeft technisch directeur James Allison verteld hoe het echt zat.

Na een spannende achtervolging in Singapore, crashte Mercedes-coureur George Russell in de laatste ronde van de race. Zo erfde zijn teamgenoot Hamilton de derde podiumplek op het Marina Bay Circuit. Terwijl de teams van de nummers 1 en 2, Carlos Sainz en Lando Norris, de welverdiende overwinning vierden, viel de fans iets op. De ogen van de kijkers thuis waren namelijk vooral gericht op de afwezigheid van het Mercedes-team bij de ceremonie. Dit is niet de eerste keer dat de Britse coureur het feestje alleen leek te vieren. Eerder dit jaar was dit ook al het geval in Australië. Wat hebben beide keren gemeen? Tijdens beide podiumceremonies was het team bezig met het binnenhalen van de kapotte wagen van zijn teamgenoot Russell.

De camera’s laten niet alles zien

Hoewel er inderdaad maar een klein deel van het Duitse team aanwezig was bij de podiumviering, is James Allison het niet eens met de beschuldigingen op social media. ‘’Natuurlijk was het team bij het podium om het samen met Lewis te vieren’’, citeerde PlanetF1. Het was alleen niet mogelijk om iedereen erbij te hebben vanwege de ongelukkige crash van Russell. Volgens Allison moest een groot deel van het team de auto van de Engelsman ontvangen van de marshals, die hem terugbrachten naar de pitstraat. Het ‘verhaal van de dag’ was echter dat er voor het eerst dit jaar een ander team dan Red Bull de winst pakte. Daarom waren de camera’s gericht op het winnende Ferrari-team en niet op de Mercedes-ingenieurs. ‘’De camera’s laten niet alles zien’’, aldus de technisch directeur.

Russell was ontroostbaar

Allison gaf ook nog een compliment aan Russell over zijn gedrag na zijn spijtige ongeval. Hij vertelde dat de coureur ‘ontroostbaar’ was toen hij uit de auto stapte. ‘’Het is voor ons heel makkelijk om te onderschatten hoeveel de coureurs stoppen in het rijden en hoeveel het voor ze betekent’’, legde Allison uit. Ondanks het feit dat Russell ‘geheel ontdaan’ was, trok hij zich niet stilletjes terug in een hoekje. Hij liep langs iedereen uit het team en verontschuldigde zich persoonlijk over het voorval. Volgens Allison laat dat precies het karakter van de Brit zien.