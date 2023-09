Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff zal er aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Japan niet bij zijn. De Oostenrijker moet de race op Suzuka missen vanwege een operatie aan zijn kruisband en wil snel gaan herstellen, zodat hij in Qatar al zonder krukken te zien is.

De Oostenrijker kondigde eerder bij Kronen Zeitung aan dat hij het raceweekend in Japan had uitgekozen om over te slaan. Toch moet het team van Mercedes tijdens het raceweekend worden geleid en daarvoor is de Belgische Jérôme d'Ambrosio klaargestoomd om dit weekend de honneurs waar te nemen.

Nieuwe kruisband

Tijdens de zomerstop maakte Wolff een flinke smak van zijn fiets. "Ik reed over gladde rotsen. Het was niet dat ik het niet onder controle had. Maar ik wilde mezelf ondersteunen met mijn linkerbeen - en het knapte gewoon af, omdat ik daar geen kruisband meer heb", zo vertelt hij over het ongelukje. De Oostenrijker wil dat probleem oplossen en heeft daarvoor het raceweekend in Japan uitgekozen. "Na Singapore ga ik naar de Hochrum-kliniek voor een nieuwe kruisband. Daarna kan ik alles weer doen. Ik sla Japan over, dan is het een vrij weekend, in Qatar wil ik al zonder krukken rondlopen", aldus Wolff.

Met D'Ambrosio aan het roer krijgt Mercedes een tijdelijke teambaas met wat race-ervaring. Zo heeft de voormalig Formule 1-coureur in 2011 bij het team van Marussia gereden, maar echt succes bleef uit. In negentien wedstrijden wist hij nul punten te scoren. Het jaar erop kwam hij eenmalig uit voor Lotus F1 en dat deed hij tijdens de Grand Prix van Italië. Ook daar bleef de Belg puntloos en het was ook direct zijn laatste Formule 1-race.