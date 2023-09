Remy Ramjiawan

Volgens autosport-journalist Marshall Pruett hoeven we niet gek op te kijken als Alexander Albon in januari zal deelnemen aan de 24 uur van Daytona. Hoewel er nog niets is bevestigd, wijst de Amerikaan naar een bron die heeft aangegeven dat alleen nog de puntjes op de spreekwoordelijk 'i' moeten worden gezet.

De 24 uur van Daytona is de openingsrace van het IMSA Weather Tech Sportscar Championship, de tegenhanger van het FIA World Endurance Championship. De wedstrijd wordt jaarlijks verreden op het Daytona International Speedway. De race wordt soms dan ook vergeleken met de Europese 24 uur van Le Mans.

Sterke aanwijzingingen

Onlangs kwam er naar buiten dat een Formule 1-coureur zich opmaakt voor een uitstapje naar de 24 uur van Daytona en alle pijlen lijken te wijzen naar Albon. De Britse Thai is geen onbekende van de sportscars, want Albon heeft DTM-ervaring. Daarnaast rijdt Albon voor Williams en is hij niet verbonden aan een specifiek automerk, wat hem weer interessant maakt voor de teams in de Amerikaanse klasse.

De 24 uur van Daytona vindt plaats van 25 januari tot en met 28 januari en het valt precies binnen de winterstop van de Formule 1. Pruett benadrukt in de The Marshall Pruett Podcast dat er nog geen handtekeningen zijn gezet, maar dat het slechts een kwestie van tijd betreft.