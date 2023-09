Vincent Bruins

Zaterdag 16 september 2023 14:31 - Laatste update: 14:38

Een coureur die momenteel op de grid van de Formule 1 staat, zal volgend jaar deelnemen aan de 24 Uur van Daytona. Maar wie het is, zal pas na de Grand Prix van Abu Dhabi worden aangekondigd.

De 24 Uur van Daytona, officieel bekend als de Rolex 24 at Daytona, is de seizoensopener van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship en wordt traditioneel gehouden in het laatste weekend van januari. In de GTP-klasse rijden de snelste prototype-auto's mee. BMW, Cadillac en Porsche hebben fabrieksteams in deze klasse, maar ook Honda Performance Development met Acura. De Nederlandse coureur Renger van der Zande neemt al jaren deel aan het IMSA-kampioenschap en komt met succes uit voor Cadillac.

Artikel gaat verder onder video

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport

Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport doet volgend jaar met twee Acura ARX-06-bolides mee. Filipe Albuquerque en Ricky Taylor, en Louis Delétraz en Jordan Taylor zullen het volledige IMSA-seizoen meedoen. De derde coureurs, die worden ingezet in de vijf endurance-wedstrijden op Daytona, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis en Road Atlanta, zijn nog niet bekend. In de 24 Uur van Daytona doet vaak ook nog een vierde coureur mee. Teambaas Wayne Taylor heeft aangegeven dat een actieve Formule 1-coureur zich bij zijn team zal voegen voor de race in Florida. Wie het is, zal pas na de Grand Prix van Abu Dhabi bekend worden gemaakt.

OOK INTERESSANT: AlphaTauri-CEO over 2024: 'Tsunoda, Lawson en Ricciardo vechten om twee stoeltjes'

Het is niet Alonso

"We hebben vier [voltijds coureurs] aangekondigd. We zullen nog twee [voor de endurance-wedstrijden] aankondigen, en daarna kondigen we onze vierde coureur aan na de laatste Grand Prix," vertelde Taylor tegenover Sportscar365. Een hint die de Zuid-Afrikaan gaf, is dat het niet Fernando Alonso is. Hij won de legendarische race al in 2019 met Wayne Taylor Racing. Albuquerque heeft vervolgens de hint gegeven dat deze actieve Formule 1-coureur het "heel erg goed doet dit jaar".

Hmm 🤔… who will it be?

I give you one tip.

He is doing really well this year. https://t.co/pZqxlUZ0iz — Filipe Albuquerque (@Albuquick) September 16, 2023

Wie is het dan wel?

Wie het nou precies is, is moeilijk te zeggen. Omdat dit gaat om het fabrieksteam van Acura, het Noord-Amerikaanse merk van Honda, lijkt het niet realistisch dat Ferrari of Mercedes één van haar coureurs zou uitlenen aan een andere autofabrikant. Sergio Pérez en Max Verstappen doen het allebei goed dit jaar en hebben met hun Honda-krachtbron in de Formule 1 wel die link met Acura. Verstappen heeft ook vaak laten weten geïnteresseerd te zijn in de endurance-racerij. Lando Norris kan nog een realistische optie zijn. Wayne Taylor Racing werkt samen met Andretti Autosport, en Michael Andretti en McLaren-CEO Zak Brown kennen elkaar ontzettend goed. De Brit nam in 2018 al een keer deel aan de 24 Uur van Daytona. Er wordt ook gespeculeerd over Alexander Albon die in de DTM ervaring in de sportscar-racerij heeft opgedaan. Rekening houdend met het feit dat hij in een Williams rijdt, doet hij het ook erg goed dit jaar, en hij is niet gebonden aan een automerk.