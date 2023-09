Vincent Bruins

Scuderia AlphaTauri heeft nog altijd geen keuze kunnen maken wie volgend jaar voor het team zal uitkomen in de Formule 1. Peter Bayer, die sinds afgelopen juni de nieuwe CEO is van het team, heeft bevestigd dat Liam Lawson, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda vechten om de twee overgebleven stoeltjes.

Tsunoda neemt momenteel deel aan zijn derde seizoen bij de Italiaanse renstal. In 2021 en 2022 werd hij verslagen in het kampioenschap door toenmalig teamgenoot Pierre Gasly. Nu lijkt de Japanner met zijn drie puntjes de betere coureur te zijn, maar in de tussenstand bij de constructeurs is AlphaTauri teruggezakt naar de tiende en laatste plaats. Ricciardo viel vanaf de Hongaarse Grand Prix in voor Nyck de Vries die zijn koffers moest pakken vanwege teleurstellende resultaten in de eerste tien races. Hij brak echter zijn middenhandsbeentje tijdens de vrije trainingen in Zandvoort en dus zit Lawson nu in de tweede auto van AlphaTauri. De Nieuw-Zeelander is tot nu toe uit de problemen gebleven en werd prima dertiende en elfde in Nederland en Italië, respectievelijk.

Fysio voor Ricciardo, Lawson in Super Formula

Bayer gaf tijdens de vrije trainingen in Singapore een update over de stand van zaken bij AlphaTauri in een interview met de Duitse tak van Sky Sports: "Daniel Ricciardo zal vertrekken naar Australië na het weekend in Singapore voor fysioafspraken en om te evalueren wanneer hij weer kan rijden. Het lijkt erop dat Qatar het huidige plan is, maar daarvóór zeker niet." Hij gaf aan onder de indruk te zijn van Lawson en bevestigde dat hij hoe dan ook zal deelnemen aan de seizoensfinale van de Super Formula. Lawson maakt daar kans op de titel, maar het Japanse kampioenschap zal worden afgesloten in hetzelfde weekend als de Grand Prix van Mexico-Stad. Wat volgend seizoen gaat gebeuren, blijft onzeker, en dat geldt ook voor Yuki Tsunoda. "Alles opties blijven open," wist Bayer te melden. De drie coureurs vechten dus om de twee overgebleven stoeltjes.

Isack Hadjar

Bayer kon ook bevestigen dat Isack Hadjar de eerste vrije training zal doen voor AlphaTauri in Mexico. Per seizoen moet ieder Formule 1-team op twee momenten één of twee jongelingen de kans geven om mee te doen aan een trainingssessie. De 18-jarige Parijzenaar zal dus achter het stuur van de AT04 kruipen op Autódromo Hermanos Rodríguez volgende maand. Hij werd derde in het Franse Formule 4-kampioenschap in 2020 en schreef het jaar daarop twee races op zijn naam in het Europese Formule Regional. Na nog twee overwinningen te hebben geboekt in het Aziatische Formule Regional maakte Hadjar de stap naar de FIA Formule 3 waar hij drie zeges pakte. Dit seizoen rijdt hij voor Hitech Pulse-Eight in de FIA Formule 2 waar hij veertiende ligt in de tussenstand. AlphaTauri wil graag zien in hoeverre hij vooruitgang boekt door hem een kans in een vrije training te geven.