Redactie

Dinsdag 19 september 2023 19:59

Een opmerkelijke actie van de opbouwers bij de Japanse Grand Prix van aankomend weekend is viral gegaan op het internet. De medewerkers die de banners bij de Ferrari-garage op moesten hangen, gingen namelijk behoorlijk in de fout en dat zorgde voor veel hilariteit op het internet.

Het afgelopen weekend in Singapore werd een weekend om van te dromen voor het team van Ferrari. Daar waar Red Bull Racing het voor het eerst deze jaargang liet afweten, wist de Scuderia er maximaal op in te springen door met de overwinning aan de haal te gaan. Het was Carlos Sainz - de man die uitstekend uit de zomerstop is gekomen - die zijn kans wist te grijpen. Gewapend met een briljante DRS-tactiek richting Lando Norris, hield hij het hoofd het koelst in de straten van Marina Bay.

Geblunder in Japan

Daarvoor werd Charles Leclerc door het team opgeofferd om de Spanjaard een handje te helpen. Uiteindelijk was de Madrileen dus de gevierde man, al is de organisatie van de Grand Prix van Japan daar wel héél ver in gegaan. Tijdens de opbouw voor de race van het aankomende weekend, werd er namelijk door de medewerkers geblunderd bij de Ferrari-garage. Even leek het erop dat de Maranello-formatie alleen nog maar met Sainz zou gaan racen, daar het hoofd van de tweevoudig Grand Prix-winnaar boven beide garageboxen te zien was. Het zorgde voor veel hilariteit op het internet. Inmiddels is de fout hersteld.