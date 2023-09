Vincent Bruins

Williams ging zonder punten naar huis na de Grand Prix van Singapore en dat heeft voor frustraties gezorgd bij James Vowles. Alexander Albon stevende af op een top tienpositie, maar een ambitieuze inhaalactie van Sergio Pérez gooide roet in het eten.

Pérez ving de race op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf P13 na een dramatische kwalificatie. Het lukte hem niet om in de openingsfase een positie goed te maken. Tijdens de Safety Car-periode voor de crash van Logan Sargeant bleef hij buiten en schoof op naar de vierde stek, maar viel daarna weer terug op zijn oude harde banden. Na de pitstop voor een nieuw setje mediums reed hij door het veld terug naar de achtste plek. Onderweg kwam hij Albon tegen die tijdens de Virtual Safety Car gewisseld was naar nieuwe mediumbanden. De twee streden om de tiende plek achter Liam Lawson met contact in bocht 13 als resultaat. Pérez kreeg een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, maar zou daarmee geen plekje verliezen. Hij kwam namelijk elf seconden eerder dan Lawson over de streep. Albon schoot door het contact rechtdoor en finishte achter Pérez, Lawson en Kevin Magnussen als elfde.

Elk punt telt

Williams heeft negen punten voorsprong op Haas, elf op Alfa Romeo en zestien op AlphaTauri na de race in Singapore. Als je als constructeur posities verliest in het kampioenschap, dan kost dat miljoenen euro's aan prijzengeld. "Er is een behoorlijk aantal punten van ons afgepakt," vertelde Williams-teambaas Vowles tegenover Autosport. "Het is frustrerend wanneer je in een kampioenschap vecht waar elk punt telt, en je ligt voor op je directe rivalen in dit kampioenschap, en als het dan van je afgepakt wordt, dan doet dat gewoon pijn. En hier was ook geen goede reden voor. Het was een divebomb. Er zijn verstandige manieren om in te halen en dat was dit niet."

Ongelooflijk frustrerend

"Voor een aantal ronden daarvóór zat Pérez echt wel aan de binnenkant en probeerde hij zijn neus ervoor te zetten," vervolgde de Brit. "Dat op zichzelf is geen probleem, je moet soms agressieve technieken toepassen. Maar Alex had zich nu al toegewijd aan het insturen. En het overlapte met de achterkant en er was contact tegen de sidepod. Op geen enkele manier had dit kunnen werken. Dus dat is ongelooflijk frustrerend. We hebben het hier over de kleinste marges. En dit kan kampioenschapsposities bepalen." Vowles is wel positief over de stappen die Williams heeft gezet. "Ik geloof dat, als je kijkt naar de vooruitgang die we als team hebben geboekt, we nu meestal naar races gaan met een Williams-bolide waar punten mee gescoord kunnen worden."