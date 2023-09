Brian Van Hinthum

Alex Albon liep zondag tijdens de Grand Prix van Singapore een behoorlijke deuk op in zijn strijd om punten. Schuldig aan zijn uiteindelijke teleurstellende elfde plek was Sergio Pérez, die na afloop van de race tegen een straf van vijf seconden aanliep wegens zijn contact met Albon. De Britse Thai is totaal niet te spreken over de Mexicaan.

Albon en Williams hadden voor aanvang van het Singapore-weekend weinig hoop op een mooi eindresultaat, daar de Williams met zijn eigenschappen niet echt geweldig past bij het stratencircuit van Marina Bay. De voormalig Red Bull-coureur reed, zoals wel vaker dit seizoen, echter weer een ijzersterke wedstrijd en leek hard op weg om weer een aantal zuurverdiende punten binnen te sprokkelen voor Williams. Pérez raakte Albon bij het insturen van bocht 13, waarna Albon rechtdoor schoot en dus zo veel plekken verloor in het slot van de race. De Mexicaan kreeg wegens zijn actie vijf seconden straf, al deden die hem geen pijn in zijn voorsprong op Liam Lawson.

Boos op de boardradio

Al tijdens de race was Albon verre van te spreken over het rijgedrag van de Mexicaan, zo bleek op de boardradio's van de Thai te horen. "Hij is gewoon zo f*cking smerig", liet Albon weten. Hij probeerde die actie al twee of drie keer op mij te maken en ik moest hem ontwijken. Ik moest nóg een keer mezelf terugtrekken om ervoor te zorgen dat hij mij niet raakte. Het spijt me, maar ik kan dat niet elke keer zo doen wanneer hij een actie probeert te maken om contact te voorkomen. Ik dacht dat hij het onder controle had, maar dat was niet zo", zo hekelde Albon de Red Bull-coureur tijdens de race.

Dive-bomb Pérez

Na afloop is Albon, bekoeld en wel, nog altijd niet te spreken over het gedrag van de man die hem bij Red Bull verving. "We hebben de race perfect uitgevoerd. Ik lag op P9 en ging Liam inhalen voor P8, alvorens Checo mij voor bocht 13 dive-bombde", citeert PlanetF1. "Hij T-bonede mij en ik ging rechtstreeks de muur in. Vervolgens moest ik in zijn achteruit daar weg en viel ik terug tot P13. Uiteindelijk wist ik elfde te finishen, maar we hadden punten moeten scoren en dat is niet gelukt", briest de Williams-coureur na afloop.