Remy Ramjiawan

Maandag 18 september 2023

Volgens het Zwisterse Blick heeft het team van Sauber Alfa Romeo in eerste instantie geprobeerd om Nico Hülkenberg los te weken bij Haas, voordat de renstal uit Hinwil bekend had gemaakt dat Zhou Guanyu, maar ook Valtteri Bottas in 2024 bij het team zouden gaan rijden.

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore werd het rijdersduo van Sauber voor volgend seizoen bevestigd. Valtteri Bottas en Zhou zullen wederom de kleuren van het Zwitserse team gaan verdedigen. De Chinese coureur kan zich daardoor opmaken voor zijn allereerste thuisrace, sinds zijn aanstelling in de Formule 1, want volgend jaar zal de koningsklasse weer afreizen naar Shanghai. Toch blijkt dat het team eerste andere opties heeft geprobeerd, voordat het om de tafel ging zitten met Zhou. Hülkenberg keerde dit seizoen namelijk terug naar de koningsklasse en zou zichzelf in de kijker hebben gereden bij het Zwitserse team.

Sauber was niet blij het 'te harmonieus' rijdersduo

Sauber Alfa Romeo zal vanaf 2026 door het leven gaan als het fabrieksteam van Audi en volgens diverse bronnen zou het merk graag een Duitse coureur achter het stuur willen zien. Daarnaast zou er bij de beleidsbepalers van Sauber wat onvrede zijn over het huidige duo. "Achter de schermen waren er al weken verhitte discussies en ruzies. Ja, er waren zelfs stemmen die beide coureurs wilden wisselen. Het duo was te harmonieus geworden. Als beide coureurs in een team zo goed met elkaar kunnen opschieten, elkaar prijzen en altijd dezelfde dingen zeggen, is dat vergif", zo stelt het medium.

Hülkenberg wilde wel, Steiner blokkeerde transfer

Hülkenberg was één van de beoogde coureurs voor het team en hoewel de Duitser zelf wel openstond voor een overstap, was het vooral Guenther Steiner die een vertrek niet zag zitten. De markante teambaas van Haas heeft eind augustus bevestigd dat 'The Hulk' ook in 2024 onder contract staat bij het Amerikaanse team en vanaf dat moment zouden de onderhandelingen met Zhou zijn gestart. Toch heeft de 36-jarige Duitser er geen geheim van gemaakt dat het project dat Audi is gestart, interessant is voor hem. Wellicht dat er in de toekomst nog een mogelijke overstap komt, maar voorlopig zitten Bottas en Zhou nog altijd achter het stuur.