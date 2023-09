Jan Bolscher

Maandag 18 september 2023 10:29

De Grand Prix van Singapore is achter de rug, wat betekent dat de Formule 1-karavaan de reis naar Japan heeft ingezet. Daar wordt aanstaande zondag op het historische Suzuka de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap verreden. Vroeg dag dus voor de Nederlandse fans.

De Formule 1 streek in 1976 voor het eerst neer in Japan om een officiële ronde van het wereldkampioenschap te verrijden. Destijds werd er echter nog gereden op de Fuji Speedway. Tussen 1987 en 2006 werd er geracet op Suzuka, waarna de Grand Prix weer een aantal jaar naar Fuji verhuisde. Sinds 2009 is Suzuka - dat eigendom is van Honda - een vaste deelnemer op de lijst met bestemmingen. Het asfalt is 5,807 kilometer lang en telt in totaal achttien bochten. De snelste raceronde is in handen van Lewis Hamilton. Hij ging in 2019 in 1.30.983 het circuit rond. De race wordt verreden over 53 ronden.

Circuit Suzuka

De Grand Prix van Japan is bij velen een populaire race. Suzuka is een old school circuit met een uitdagende lay-out en wordt omgeven door gras en grindbakken, waardoor de kleinste foutjes vaak direct afgestraft worden. Ook de weersomstandigheden spelen hier vaak een grote rol. Vanwege het zeeklimaat laat het weer zich lastig voorspellen en is een hoosbui nooit ver weg. Daarnaast kan Red Bull Racing hier aanstaande zondag beslag leggen op het constructeurskampioenschap, als er één punt meer wordt gescoord dan Mercedes. Genoeg om naar uit te kijken dus.

Tijdschema Grand Prix van Japan

Om alle actie live te volgen, zal er echter wel een wekker moeten worden gezet. In Suzuka is het zeven uur later dan in Nederland, wat betekent dat de sessies bij ons in de nacht en vroege ochtend worden verreden. Het weekend begint dan ook op vrijdag 22 september om 04:30 uur met de eerste vrije training. Om 08:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De derde en laatste vrije training wordt op vrijdag 23 september om 04:30 uur verreden, waarna het om 08:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Japan gaat op zondag 24 september om 07:00 uur van start.

Vrijdag 22 september

04:30 uur: eerste vrije training

08:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 september

04:30 uur: derde vrije training

08:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 september

07:00 uur: Grand Prix van Japan