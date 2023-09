Jan Bolscher

Maandag 18 september 2023 08:34 - Laatste update: 10:06

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is onder de indruk van Liam Lawson. De 21-jarige coureur legde in Singapore tijdens zijn derde race ooit in de Formule 1 beslag op zijn eerste WK-punten.

Lawson moest in Zandvoort als reservecoureur voor Red Bull Racing halsoverkop in de AlphaTauri van Daniel Ricciardo stappen, nadat de 34-jarige Australiër een breuk opliep in zijn linkerhand tijdens een crash in de tweede vrije training. De Super Formula-coureur maakte zodoende zijn Formule 1-debuut tijdens de kwalificatie, waar hij zich als twintigste en laatste kwalificeerde. Geen verrassing, maar op zondag wist Lawson indruk te maken door zijn hoofd koel te houden tijdens de zeer chaotische en kletsnatte race in de badplaats en uiteindelijk als dertiende over de streep te komen.

Artikel gaat verder onder video

Sterke invalbeurten

In Monza liet de Nieuw-Zeelander opnieuw een goede performance zien door als elfde over de streep te komen, slechts een aantal seconden verwijderd van een puntenfinish. Het debat over of Lawson in 2024 het stoeltje bij AlphaTauri niet fulltime zou moeten krijgen wakkerde aan, maar veel experts en analisten wilden hem eerst tijdens de Grand Prix van Singapore in actie zien: een uitdagende en slopende race. Hier werd Lawson afgelopen zondag negende, waarmee hij zijn eerste twee WK-punten in de Formule 1 uit het vuur wist te slepen. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij ook in Japan nog achter het stuur zal zitten, al is dit nog niet officieel bevestigd.

Geweldig gedaan

Gezien het feit dat AlphaTauri het opleidingsteam van Red Bull Racing is, zijn velen van mening dat Lawson gezien zijn goede performance meer recht heeft op het zitje dan een oudgediende, zoals Ricciardo. Horner laat zijn kijk op de zaak nog in het midden: "Hij heeft het geweldig gedaan in die auto", klinkt het na de race tegenover Viaplay. "Hij heeft hard gevochten en ik denk dat iedereen bij Red Bull Racing erg onder de indruk is van wat hij heeft gedaan. Hij bepleit een sterke zaak voor zichzelf", aldus de teambaas.