Dit is de stand in het kampioenschap bij de coureurs na de Grand Prix van Singapore

Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 16:55

De Formule 1 Grand Prix van Singapore was de vijftiende race van het seizoen 2023. Het was in Azië een keer niet Max Verstappen of Red Bull Racing die de race won. Sterker nog: er stond geen Red Bull op het podium. Een goede dag dus voor de coureurs achter Verstappen in het kampioenschap.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al meer dan honderd punten los van teamgenoot Sergio Pérez, die stevig op P2 stond. Achter het duo van Red Bull zaten de coureurs van Ferrari, Aston Martin en Mercedes dicht in de buurt van elkaar als het ging om P3 tot en met P8, met de coureurs van McLaren als nieuwe concurrent. Ook in Singapore zagen we weer mooie duels tussen deze coureurs, wat ook wat veranderingen heeft opgeleverd in de stand.

Grand Prix Singapore

Verstappen begon de Grand Prix van Singapore vanaf P11 en moest dus aan de bak om zijn zegereeks een vervolg te geven. Zijn stint op de harde band leverde echte niet het gewenste resultaat op, mede door een safety car. P5 bleek het hoogst haalbare voor Verstappen. Carlos Sainz won de race en is samen met Lando Norris de grote winnaar van dit weekend. Ook Lewis Hamilton scoort veel punten, terwijl George Russell dankzij zijn late crash de verliezer van het weekend is. Ook Fernando Alonso scoort geen punten. Liam Lawson veroverde knap twee punten, zijn eerste punten in de koningsklasse.

Stand coureurs na vijftien races