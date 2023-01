Lars Leeftink

Lewis Hamilton racet sinds 2007 in de Formule 1, waardoor hij inmiddels erg gewend is om te strijden met de beste coureurs ter wereld. Of de strijd nu aan de andere kant van de garage plaatsvindt, zoals met Nico Rosberg, of met rivalen in andere teams: het is altijd een uitdaging. Zowel psychologisch als qua snelheid.

Als het tempo tussen twee coureurs dicht bij elkaar ligt, kan het winnen van de psychologische strijd soms het verschil maken. Het strijden met een teamgenoot of concurrent heeft Hamilton al vaak in de Formule 1 meegemaakt. Met dat in gedachten kan het behoorlijk moeilijk zijn als de persoon die je moet uitdagen of waartegen je een concurrentievoordeel moet behalen, iemand is die een vriend in de paddock is.

Psychologische strijd

Hamilton, nu 38 jaar oud, is één van de oudere coureurs en is beter thuis in deze duels dan wie dan ook. Hij heeft nu echter voor het eerst gesproken over de aard van deze duels en de uitdagingen die ze presenteren op menselijk niveau voor coureurs. "We hebben veel meer gemeen dan we denken", zei Hamilton in de On Purpose-podcast met Jay Shetty. "Maar we zijn zo competitief en velen van ons hebben een verdediging. Je wilt je concurrent verslaan, maar je mag hem. Je mag de persoon buiten de auto misschien leuk vinden, maar dat mag je niet laten zien. Er is een hele psychologische strijd die je met jezelf voert. Er is een enorme psychologische en emotionele achtbaan waar je doorheen gaat, die voor mensen heel moeilijk te begrijpen zal zijn."

Hamilton geeft toe dat omgaan met de media na een moeilijke race wordt verergerd door de psychologische en emotionele uitdagingen die hij net beschrijft. De zevenvoudig kampioen zegt dat de terugslag van emotionele reacties van coureurs soms de reden kan zijn waarom coureurs de neiging hebben zich in hun schulp terug te trekken en niet noodzakelijkerwijs hun ware emoties tonen."[In tegenstelling tot] andere atleten in andere sporten kun je dat niet zien omdat we een helm op hebben, maar je gaat door deze achtbaanrit in de race en dan stap je uit en zetten ze de camera's recht in je gezicht", vervolgde Hamilton. "Daar ben je niet op voorbereid. Je emoties worden neergeschoten, vooral als je hebt gefaald of het gevoel hebt dat je hebt gefaald en je niet altijd op de juiste manier antwoord geeft. Mensen vinden dat niet altijd leuk. Mensen maken daar misbruik van. Dus dan bouw je al deze beschermingsmechanismen op die niet noodzakelijkerwijs jou in de kern zijn, maar [ze zijn] wat het veiligste voor je is."