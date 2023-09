Remy Ramjiawan

Hoewel er volgens sommigen duidelijke verschillen zitten tussen de wagens van Sergio Pérez en Max Verstappen, geeft 'Checo' in gesprek met Auto Motor und Sport aan dat dit technisch niet eens mogelijk is. De RB19 heeft een heel smal venster waarin gewerkt kan worden en dat maakt het volgens hem onmogelijk voor het team om met verschillende concepten te werken.

In 2023 gebeurde voor Pérez hetzelfde als in 2022. De Mexicaan begon het seizoen sterk en halverwege het jaar zakte de prestaties als een pudding in elkaar. Dat gebeurde vorig jaar na de race in Monaco en dit seizoen duurde het even voordat Pérez het goede gevoel terugkreeg na de race in Miami. Hoewel de RB19 van Pérez exact dezelfde wagen is als die van de regerend wereldkampioen, wordt daar door sommige fans aan getwijfeld. Bij het Duitse medium legt Pérez uit waardoor hij dit seizoen even terugviel, ook vertelt hij dat het onmogelijk is om als team, met twee verschillende concepten te werken.

Upgrade in Barcelona

Volgens Pérez liep het huidige seizoen best prima, tot aan de race in Spanje. "Dit jaar was Barcelona het keerpunt. Er zat een upgrade op de auto. Maar het zou te gemakkelijk zijn om alleen daaraan de schuld te geven", zo geeft hij toe. "Ze [engineers red.] brengen upgrades aan, om de auto sneller te maken. Hij is inderdaad sneller geworden. Ik vond het alleen moeilijker om met de auto te rijden. Dat is andere coureurs ook overkomen. Omdat een bepaalde eigenschap niet bij je rijstijl past. Dan moet je je aanpassen. Dat lukte me niet zo snel als ik had moeten doen", zo legt hij het verschil bij zichzelf neer.

Basisconcept

Op de vraag of het mogelijk is om twee compleet verschillende afstellingen te maken als team, reageert 'Checo': "Dat is heel moeilijk te implementeren. Formule 1-auto's hebben een heel smal venster waarbinnen ze werken. Dat maakt het onmogelijk om twee compleet verschillende afstellingen te gebruiken met hetzelfde basisconcept. Of de aerodynamische balans te veranderen. Er zijn momenten waarop ik het gevoel heb dat ik mijn snelheid op een natuurlijke manier vind, maar er zijn ook momenten waarop ik me moet aanpassen en niet alles vanzelf gaat", aldus Pérez.