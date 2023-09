Lars Leeftink

Volgens Helmut Marko gaat Sebastian Vettel zeker nog ergens racen, misschien zelfs wel in de Formule 1, maar dit zal niet bij Red Bull Racing zijn. Volgens de adviseur van Red Bull wil hij de Duitser het niet aan gaan doen om naast Max Verstappen te rijden.

Vettel maakte zijn debuut in F1 namens Toro Rosso en zou vervolgens snel naar Red Bull Racing gaan. Daar won hij in 2010, 2011, 2012 en 2013 het wereldkampioenschap, waarna hij besloot te vertrekken richting Ferrari. Daar slaagde Vettel niet in het veroveren van een vijfde titel, waarna hij nog bij Aston Martin zou rijden. Vorig jaar nam hij na het seizoen 2022 afscheid van de sport, maar Vettel heeft zelf ook al toegegeven dat hij het racen en de Formule 1 mist.

Marko over Vettel

Bij Servus TV laat Marko zich uit over de toekomst van Vettel. Volgens Marko is de Duitser nog niet klaar als coureur en verwacht hij dat Vettel ergens nog eens gaat racen. "Ik denk dat zijn carrière als coureur voor hem ook nog niet voorbij is. Maar dat gaat niet gebeuren bij Red Bull. Naast Verstappen, dat zou ik hem eerlijk gezegd niet aan willen doen. En als Sebastian terugkomt, wil hij bij een topteam rijden en racen om overwinningen."

Toekomst Red Bull

De toekomst naast Verstappen bij Red Bull Racing is no vrij onzeker. Ondanks dat Sergio Pérez een contract heeft tot eind 2024, wordt het stoeltje naast Verstappen ook vaak met geruchten rondom Daniel Ricciardo en Land Norris in verband gebracht. Voor nu lijkt het erop dat Pérez ook in 2024 teamgenoot van Verstappen gaat zijn, maar recente uitspraken van Helmut Marko en de prestaties van de Mexicaan in de RB19 dit jaar hebben niet bijgedragen aan een rustige situatie omtrent het tweede stoeltje bij Red Bull Racing.