Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 16:25 - Laatste update: 16:58

Nico Hülkenberg was niet bepaald tevreden over de prestaties van Haas tijdens de Italiaanse Grand Prix. Hij was erg gefrustreerd door het feit dat het Amerikaanse geen upgrades meebracht. De Duitser hoopt op meer geluk in Singapore.

Waar bij Red Bull Racing tegenwoordig de sterkste kant de racepace is, maar niet echt wonderen kan verrichten in de kwalificatie, lijkt dat bij Haas juist andersom te zijn. Hülkenberg is meerdere keren in Q3 beland, maar punten scoort hij niet meer sinds de zevende plaats in de Australische Grand Prix. Ook afgelopen zondag viel het niet mee voor beide Haas-coureurs. Ze waren de enigen die op een ronde werden gezet op Autodromo Nazionale Monza.

Niet waard om punten te verdienen

"We doen het ongelooflijk slecht vergeleken met onze concurrentie," liet Hülkenberg weten tegenover Sky Sports Deutschland. "We waren het enige team dat niks [qua upgrades] meebracht naar Monza. Geen speciaal pakket." Van alle circuits op de kalender hebben de auto's op Monza de minste downforce nodig en dus namen sommige teams onderdelen mee die speciaal hiervoor ontworpen waren. "Als je zo weinig doet, kan je ook niet veel verwachten. Eerlijk gezegd zijn wij het niet waard om punten te verdienen. Frustrerend, bitter en een beetje triest, maar we moeten het er maar mee doen. [Over twee dagen] zijn we weer op een circuit dat hopelijk beter bij ons past."