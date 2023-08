Lars Leeftink

Vrijdag 11 augustus 2023 06:59

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels voorbij dankzij de twee races die in Londen werden gereden. Daarmee kan de balans in beide kampioenschappen opgemaakt worden en weten we wie er kampioen is bij de coureurs en constructeurs.

Jake Dennis bleek na zestien races de wereldkampioen van 2023 te zijn. Met 229 punten won hij dankzij een goed einde van het seizoen het kampioenschap namens Andretti. Nick Cassidy namens Envision en Mitch Evans namens Jaguar kwamen op P2 en P3 terecht, met 199 en 197 punten respectievelijk. Pascal Wehrlein en Jean-Eric Vergne maken de top vijf af met 149 punten en 107 punten. Robin Frijns komt op P22 terecht met maar zes puntjes tijdens het seizoen 2023.

Constructeurs

Bij de constructeurs is het Envision Racing dat het sterkste team bleek te zijn. De 304 punten die werden verzameld waren net genoeg om Jaguar voor te blijven, want Jaguar verzamelde 292 punten gedurende het seizoen. Andretti (252 punten) en Porsche (242 punten) moeten genoegen nemen met P3 en P4, terwijl DS Penske op P5 terecht is gekomen met 163 punten. De laatste plaats is dit seizoen voor ABT Cupra, dat maar 21 punten verzamelde gedurende het seizoen 2023.