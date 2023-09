Vincent Bruins

Zondag 3 september 2023 11:18 - Laatste update: 11:22

Carlos Sainz pakte pole position voor de Italiaanse Grand Prix na een bloedstollende kwalificatie. Hij en Charles Leclerc werden eerst nog wel onderzocht door de wedstrijdleiding. Uiteindelijk werden de Ferrari-coureurs toch niet bestraft en dus mocht Sainz de eerste startplek behouden.

De Spanjaard klokte een 1:20.294 in Q3 op Autodromo Nazionale Monza en dat was genoeg om de pole position binnen te slepen voor de thuisrace van Ferrari. Verstappen kwam slechts dertien duizendste van een seconde tekort. Ook Leclerc kwalificeerde zich binnen een tiende van zijn teamgenoot en werd derde. Er hing eerst dus nog wel een vraagteken boven de resultaten. De twee coureurs van de Scuderia reden namelijk te langzaam in Q1.

Nieuwe regel

Op zaterdag introduceerde de FIA een nieuwe regel als reactie op een crash in de kwalificatie van de FIA Formule 3 die werd veroorzaakt, doordat er veel te langzaam werd gereden. Op een supersnelle baan als Monza wil je namelijk achter iemand in de slipstream zitten en juist niet in de schone lucht om zo harder te kunnen lopen op de rechte stukken. Om zo'n gevaarlijke situatie in de Formule 1 te voorkomen, greep de autosportbond in en voegde aan de reglementen voor dit weekend toe dat de tijd van een coureur tussen de tweede Safety Car-lijn en de eerste Safety Car-lijn niet boven de 1 minuut en 41 seconden mocht komen. Leclerc en Sainz overtraden deze regel, maar werden uiteindelijk niet bestraft.

Veilig gespeeld

Frédéric Vasseur maakte zich geen zorgen over een mogelijke straf: "In de reglementen staat duidelijk dat je die maximum rondetijd mag overschrijden, als het gebeurt, omdat je iemand niet wil ophouden of omdat je iemand er langs wil laten. En dat was bij ons het geval," legde de Fransman uit bij F1TV. Sainz sloot zich bij de teambaas van Ferrari aan, zo vertelde hij tegenover onder andere GPFans: "Ik moest zo erg van het gas af om andere auto's die bezig waren met een snelle ronde, niet op te houden dat het haast onmogelijk was om de delta die de wedstrijdleiding had opgelegd, te respecteren. Als ik de delta wel had gerespecteerd, had ik mijn collega's weer in de weg gezeten. Dus ik heb het veilig gespeeld en besloot om niemand op te houden. Ik zat slechts één à twee seconde van de delta af en volgens mij was dat veiliger dan iemand ophouden."