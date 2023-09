Kimberley Hoefnagel

Zondag 3 september 2023 08:02

Giancarlo Fisichella hoopt dat Ferrari op zondag een einde kan maken aan de overwinningsreeks van Max Verstappen en Red Bull Racing in de Formule 1. De Italiaan denkt dat de Nederlander zeker te verslaan zal zijn.

Hoewel Ferrari voorafgaand aan het raceweekend in Monza zeker niet de grote favoriet was voor de overwinning, wist het op zaterdag toch fantastische resultaten te boeken. Sainz slaagde er nipt in om de pole positie weg te houden bij Max Verstappen, dankzij een voorsprong van slechts dertien duizendsten op de regerend wereldkampioen. Teamgenoot Charles Leclerc kwalificeerde zich voor de ogen van duizenden feestende tifosi op de derde plek. "Het is een fantastische dag", reageerde voormalig Ferrari-coureur Fisichella na afloop van de kwalificatie bij Viaplay.

Artikel gaat verder onder video

"Het was een fantastische pole positie, erg spannend om te zien. Ferrari staat op pole, Leclerc is derde en slechts een paar honderden langzamer dan de rest, dus Ferrari is erg competitief. "Ik kijk erg uit naar morgen [zondag, red.] en ik hoop dat we een einde kunnen maken aan de Max March, want het is nu erg saai", lachte de voormalig Formule 1-coureur. "Hij is zo sterk en zo snel, maar hij is te verslaan, dus waarom niet?"

OOK INTERESSANT: Sainz verwacht pittige strijd met Verstappen: 'Ga er dan alles aan doen om Max voor te blijven'

Druk vanuit de tifosi

Dit weekend zitten er duizenden Ferrari-fans op de tribunes, die allemaal hopen dat de Scuderia een einde kan maken aan de succesreeks van Verstappen en Red Bull. Gevraagd hoeveel druk Ferrari-coureurs tijdens zo'n thuisrace ervaren, reageerde hij: "Heel veel druk. Ik weet nog in 2009, toen ik voor Ferrari racete, was het geweldig. Je kreeg extra kracht door alle tifosi hier, ze pushen je, maar het is ongelooflijk ja."