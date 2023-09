Lars Leeftink & Jan Bolscher

Max Verstappen werd eerste en vijfde tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Italië en is nog niet helemaal tevreden. De Nederlander zegt dat er 'nog wat werk voor de boeg is', ondanks dat hij ook positieve dingen zag.

Verstappen begon het weekend goed tijdens de eerste vrije training. De Nederlander reed vooral op de harde band rondjes, met als reden dat er dit weekend op deze band gekwalificeerd moet worden tijdens Q1. De Nederlander reed veel rondjes en zou op P1 afsluiten. Tijdens VT2 ging het wat minder soepel, mede omdat er rode vlaggen waren en hij in de weg werd gezeten tijdens zijn snelle rondjes. De Nederlander zou op P5 eindigen.

Verstappen zoekende

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Verstappen terug op de eerste dag in Monza. “We hebben met verschillende vleugelstanden gereden en we moeten analyseren wat het beste werkt. Dat kan lastig zijn hier op Monza. Ik had het denk ik iets beter kunnen doen. Ik was nog aan het finetunen tussen de lage en hogesnelheidsbochten. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt. Het was lastig om in de tweede vrije training overal een goed beeld van te krijgen, dus we hebben nog wat werk voor de boeg.”

Lastige VT2

Tijdens de tweede vrije training ging niet alles volgens plan voor Verstappen, die probeerde zowel longruns te doen als een paar snelle rondjes te rijden. "Tijdens mijn snelle ronde werd ik wat opgehouden in de tweede sector en tijdens de lange run kon ik niet echt veel ronden rijden, dus dan krijg je niet een compleet beeld. Maar qua long runs was dat voor iedereen hetzelfde. Er zitten nog verbeteringen in het vat.”