Lars Leeftink

Vrijdag 1 september 2023 18:42 - Laatste update: 18:44

Max Verstappen heeft een overtreding begaan tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Italië. De Nederlander bleek te hard te hebben gereden in de pitstraat en moet daar letterlijk en figuurlijk voor boeten.

Verstappen reed met flink wat snelheid de pitstraat in tijdens de sessie van vrijdagmiddag. Daar waar 80 kilometer per uur is toegestaan, ging de Nederlander 84.8 kilometer per uur. Ruim vier kilometer per uur te hard dus. Het incident gebeurde net nadat de eerste dertig minuten in de sessie voorbij waren en de Nederlander een long run had gedaan.

Straf

De FIA heeft besloten dat de actie van Verstappen bestraft moet worden. Het team van de Nederlander, Red Bull Racing, heeft van de FIA een boete ontvangen van 500 euro. Alles behalve de grootste boete die Verstappen en Red Bull ooit in de Formule 1 hebben ontvangen.