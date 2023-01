Brian Van Hinthum

Zaterdag 28 januari 2023 14:39 - Laatste update: 15:30

Sebastian Vettel heeft zijn eerste overwinning in de Race of Champions weten te pakken door revanche te nemen op Lucas Blakeley, de man waar hij vorig jaar tijdens het evenement nog van verloor. De Formule 1 deelt beelden van de spannende race van de recent gepensioneerde Duitser.

De Race of Champions, kortweg ROC, is een evenement waaraan doorgaans grote coureurs uit verschillende klassen in de motorsport deelnemen. Denk aan namen als Tom Kristensen (Le Mans), Jimmy Johnson (NASCAR) en Josef Newgarden (IndyCar). Sebastian Vettel deed vorig jaar alweer voor de tiende keer mee aan het evenement. De viervoudig wereldkampioen is in het verleden ook tijdens de ROC zeer succesvol geweest, met een zeer knappe streak van zes overwinningen tussen 2007 en 2012, samen met Mick Schumacher's vader: Michael Schumacher.

Vettel wint

De Duitser is in ieder geval goed begonnen aan zijn volgende deelname aan het populaire race-evenement in de sneeuw. Vorig jaar nog liep de viervoudig wereldkampioen tegen een behoorlijke domper aan, toen hij tijdens de voorronde van het evenement zijn meerdere moest erkennen in Esports-coureur Blakeley. Deze editie stond Vettel opnieuw oog in oog met de McLaren-coureur, al liet hij zichzelf dit keer niet in de luren leggen. Check hieronder hoe hij zijn eerste race in de Race of Champions naar zich toetrok.