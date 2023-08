Lars Leeftink en Jan Bolscher

Maandag 28 augustus 2023 12:50 - Laatste update: 12:51

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, was het een uitdaging om de juiste momenten te kiezen voor de pitstops tijdens de drie overgangsperiodes gedurende de Formule 1 Dutch Grand Prix. De Brit legt de gang van zaken rondom de beslissingen uit. Zeker de tweede overgangsperiode, toen Max Verstappen P1 over kon nemen van Sergio Pérez door een undercut, kon op kritiek rekenen.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, gaat Horner in op de beslissing aan het begin van de race om Pérez eerst en Verstappen daarna te laten stoppen voor intermediates. "De eerste auto in de trein was de leider [Verstappen], dus het is heel moeilijk om die call te maken als het op het randje is. Het was Sergio's [Pérez] beslissing dat hij wilde pitten en dat betaalde zich uit voor hem, en hij was zeker de eerste van de voorste auto's die voor de inters ging. Max [Verstappen] kwam aan het eind van de volgende ronde binnen. Er was discussie of de regen zou blijven of niet, maar hij ging er meteen vol voor en de manier waarop hij door het verkeer sneed was sensationeel." Verstappen reed uiteindelijk snel richting P2.

Tempo Verstappen

Volgens Horner was er een plan bedacht tijdens de eerste regenperiode aan het begin van de race, maar het tempo van Verstappen lag zo hoog dat dit plan in de prullenbak kon. "Checo [Pérez] had als doel om een gat te slaan op de auto's achter hem, maar het tempo van Max [Verstappen] toen hij door het veld kwam was zodanig dat hij op een gegeven moment denk ik zeven seconden van hem afsnoepte in drie ronden en hij heel erg snel naar hem toe begon te rijden. En dan kom je op dat lastige punt van de kruising." Het begon namelijk weer tijd voor de soft band te worden na een paar rondjes met regen.

Tweede omslagpunt

Vervolgens werd Verstappen eerst naar binnen gehaald voor droge banden, en daarna Pérez. Dit zou de Mexicaan de koppositie kosten, terwijl Verstappen via de undercut op P1 terecht zou komen en daarna niet meer om zou kijken. Pérez was duidelijk verrast door de beslissing, want over de boardradio klonk het: "Heeft Verstappen een undercut op ons?" Horner legt uit waarom Red Bull deze beslissing nam. "Je kon vanaf Albon zien dat het circuit plotseling tot leven kwam voor de slicks. Als we Checo [Pérez] als eerste hadden laten pitten, zouden ze allebei een undercut bij Max [Verstappen] hebben geplaatst en waren we van een netto één-tweetje naar een netto één-viertje gegaan. Dus hebben we Max [Verstappen] als eerste gepit, met het risico dat hij een undercut bij Checo [Pérez] zou plaatsen. We zouden dan wel eindigen met een eerste en tweede plaats als team. Het was een no-brainer."