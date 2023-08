Vincent Bruins

Zondag 27 augustus 2023 19:07

Lewis Hamilton is als zesde over de streep gekomen in de Dutch Grand Prix. De Mercedes-coureur is over het algemeen wel tevreden over zijn zondag op Circuit Zandvoort, maar hij vindt het zonde dat hij niet om een podium heeft kunnen vechten.

Net na de start van de race trok een stortbui over de baan in de duinen. Driekwart van het veld switchte van slicks naar intermediates. Hamilton deed dat pas na drie ronden en dat was eigenlijk te laat. De Brit viel ver terug en zou zelfs buiten de top vijftien rijden. Hij vocht zich terug naar voren en bij de herstart na een rode vlag, vanwege een tweede stortbui, lag hij al zesde. Het lukte Hamilton niet om een weg langs de Ferrari van Carlos Sainz te vinden en dus bleef het P6. Die positie verloor hij zelfs bijna in een fotofinish met Lando Norris.

Te laat gestopt

"Het begon niet zo lekker, maar ik ben best tevreden met hoe ik heb gereden om terug te komen in de punten," vertelde Hamilton tegenover onder andere GPFans. "Het is de zesde plek geworden, maar het had beter gekund, als we de juiste beslissingen hadden gemaakt. We hadden natuurlijk gewoon [meteen] moeten stoppen. Dat deden we niet en daar moesten we voor boeten. We hebben ons best gedaan om weer naar voren te rijden. De banden waren prima, maar Sainz was langzaam en het was lastig om hem voorbij te gaan. Maar dat is racen."

Vooruitblik op Monza

"Ik zie vandaag als redemption," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "We hadden een verschrikkelijk slechte dag gisteren. We hebben de auto voor vandaag wat beter af kunnen stellen en ik heb wat mensen in kunnen halen. Ik begon als dertiende, ik lag op een gegeven moment gewoon laatste. Om dan terug te rijden naar P6, daar ben ik wel blij mee." Het Formule 1-circus trekt nu richting Monza voor de Italiaanse Grand Prix. Hamilton weet niet hoe goed de Mercedes daar zal zijn. "Max [Verstappen] zal in ieder geval aan de horizon verdwijnen. Maar hopelijk hebben we een beter weekend en kunnen we vechten om een podium. Dat hadden dit weekend al moeten doen," aldus de Brit. Als Verstappen, zoals Hamilton verwacht, inderdaad de race op Monza wint, dan zal dat een tiende zege op rij zijn en tevens een nieuw record.

