Zondag 27 augustus 2023 18:36 - Laatste update: 18:38

Max Verstappen won zondag na een bijzondere en chaotische race de Grand Prix van Nederland en na afloop zagen we hoe de Nederlander genoot van het Wilhelmus. Anders dan anders werd het volkslied vertolkt door een zangeres in plaats van de instrumentale versie. Wie stond daar beneden het podium?

Na één van de beste races van het seizoen werd de Dutch Grand Prix een prooi voor Verstappen. De rit op Circuit Zandvoort werd overhoop gegooid door een aantal spectaculaire buien, waardoor het vooral in het begin en in het slot van de race chaos alom was op het Nederlandse asfalt. De man die het hoofd in de verraderlijke omstandigheden - zoals wel vaker - het koelst hield, was de grote thuisheld. Voor het oog van zijn familie, vrienden en grote aantallen fans passeerde de Limburger als eerste de streep.

Wie zong het Wilhelmus op het podium?

Na afloop van de race in de duinen mochten Verstappen, Fernando Alonso en Pierre Gasly naar het podium voor de prijsuitreiking en de volksliederen. Daar waar normaal gesproken een instrumentale versie van het volkslied klinkt voor de winnaar van de race, werd er ditmaal plotseling een vocale versie ten gehore gebracht. De eer voor het vertolken van het Nederlandse volkslied was voor de 's-Gravenpolderse zangeres Emma Heesters. De 27-jarige artiest stond redelijk opmerkelijk met haar rug naar de camera's richting Verstappen, Alonso en Gasly te zingen, waardoor het voor sommige kijkers niet geheel duidelijk was wie het Wilhelmus ten gehore bracht. Het Wilhelmus voor de race werd overigens vertolkt door André Rieu in samenwerking met DJ La Fuente.

