Zaterdag 26 augustus 2023 14:42 - Laatste update: 14:44

Robert van Overdijk, directeur van de Formule 1 Dutch GP en het circuit Zandvoort, heeft zich uitgesproken over de toekomst van de Grand Prix van Nederland. De race staat nog tot eind 2025 op de F1-kalender, maar andere circuits hebben al langere contracten weten te veroveren. Daardoor kan de race in een lastige situatie terecht gaan komen de komende jaren.

In eerste instantie kreeg de Grand Prix van Nederland, die in 2021 voor het eerst weer op de F1-kalender stond, een contract voor twee jaar met een optie voor nog een paar jaar als de race zou overtuigen. Dit deed de organisatie in 2021 en 2022, waardoor de Formule 1 besloot het contract te verlengen. Dit contract is nu tot eind 2025, waardoor de komende jaren de race nog op de kalender staat. De vraag is echter, gezien het feit dat veel huidige races contracten hebben tot eind 2026 of langer, wanneer het contract van de race in Zandvoort nog verder opengebroken wordt.

Van Overdijk over relatie met FOM

In gesprek met Viaplay zegt Van Overdijk dat hij vaak gesprekken voert met F1 CEO Stefano Domenicali. "Aan de ene kant zijn we heel positief naar elkaar, maar hij [Domenicali] zegt ook tegen ons, en terecht: 'Ook jullie moeten de lat ieder jaar hoger leggen'. Aan de andere kant zegt hij: ‘Jullie waren de eerste Grand Prix die ons achterna heeft gezeten een aantal jaar geleden en laten we dat vooral doen met elkaar'. Want dat betekent dat zowel aan de FOM kant, als aan onze kant, dat we gewoon ieder jaar een nieuwe stap willen maken, impact willen maken. Niet alleen wat er tussen de witte lijnen gebeurt, maar ook op allerlei andere vlakken."

Toekomstige gesprekken

Voor nu heeft Van Overdijk met de organisatie van de race in Zandvoort geen haast om het contract, dat dus nog tot eind 2025 duurt, te verlengen. Gezien het feit dat er sowieso nog twee races in Zandvoort komen heeft de organisatie nog genoeg tijd om als organisatie nog meer indruk te maken op de Formule 1 en de FIA. “We hebben ook tegen elkaar gezegd: ‘Laten we aan het eind van jaar de gesprekken starten met wat er gaat gebeuren na 2025.’”

