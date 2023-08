Brian Van Hinthum

Max Verstappen strijkt na een heerlijk verlopen zomerstop met een voorsprong van 125 punten neer voor zijn eigen thuisrace op Circuit Zandvoort. De Nederlander oogde dan ook relaxt op de persconferentie van donderdag. Hij kijkt uit naar zijn thuisrace, maar grapt daarnaast ook dat hij niemand toewenst in zijn schoenen te staan.

Het weekend van het jaar staat voor de deur met de derde editie op een rij van de Dutch Grand Prix en honderdduizenden Nederlandse fans trekken dit weekend richting Zandvoort om hun support aan Verstappen te tonen. De regerend wereldkampioen reist in ieder geval met een comfortabele voorsprong richting de badplaats, al staat er wel een mooi record op het spel. Bij een eventuele overwinning - zijn derde op een rij in dat geval in Zandvoort - kan Verstappen op gelijke hoogte komen met Sebastian Vettel's record van negen overwinningen op een rij uit 2013.

Leven als Verstappen

In aanloop naar het weekend in Zandvoort verscheen de Limburger op de persconferentie en vanzelfsprekend kreeg hij de vraag hoe het is om Max Verstappen te zijn hier in Zandvoort. "Dat wens ik niemand toe!", grapt de regerend wereldkampioen tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Nee, het is een geweldig weekend voor mij om naartoe te komen. Het is geweldig om alle fans hier naast de baan te zien en het is echt een leuk circuit om te rijden. Alles samen zorgt dus voor een fantastisch weekend."

Zandvoort zonder Verstappen?

Vervolgens wordt er aangehaald dat deze race zonder Verstappen niet had bestaan en of dat voor meer druk zorgt. "Eerlijk gezegd is het geweldig. Het zorgt niet per se voor meer gewicht op mijn schouders of meer druk. Het is geweldig dat dit allemaal mogelijk is. Ik denk dat mensen tien jaar geleden niet hadden gedacht dat hier weer een Grand Prix mogelijk zou zijn. Nu lukt het ons om dit te doen en dat is fantastisch. Hopelijk zijn we hier voor een behoorlijke tijd. Voor mij is het geweldig om hier te zijn en alle fans te zien. Het is een geweldige baan."

