Weersverwachting Dutch GP: regen- en onweersbuien teisteren donderdag in Zandvoort

Donderdag 24 augustus 2023 13:34

Het gaat er toch alleszins op lijken dat de Dutch Grand Prix zal worden verreden onder een aantal regen- en onweersbuien. Het raceweekend in Zandvoort gaat morgen beginnen met de eerste twee vrije trainingen en GPFans kan vanaf locatie melden dat het op de donderdag met bakken uit de hemel komt.

Zandvoort is dit weekend het strijdtoneel voor de veertiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Daar waar de voorgaande twee edities nog onder een strakblauwe lucht werden verreden, zijn er voor dit jaar toch wel een aantal regenbuien voorspeld en dat kan het raceweekend in de badplaats nog interessanter maken.

Weersverwachting

Volgens Accuweather hangt er donderdag vanaf 11:00 uur tot en met 15:00 uur code geel in Zandvoort. Dat komt omdat er een aantal onweersbuien onderweg zijn richting de badplaats. Dat gaat gepaard met een temperatuur van 22 graden Celsius en de verwachting is dat de regenbuien de hele dag aanwezig zullen zijn.

GPFans is dit weekend op locatie en verslaggevers Brian van Hintum en Liv Jansen hebben de eerste fans al gespot. Ze waren niet onvoorbereid afgereisd naar de Dutch Grand Prix. Poncho's en paraplu's worden geadviseerd om mee te nemen, want ook in het verdere verloop van het weekend kan het hier en daar gaan regenen. Jan Bolscher is aanwezig in de paddock en ook daar regende het op donderdag behoorlijk hard.

