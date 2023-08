Vincent Bruins

Zaterdag 12 augustus 2023 06:34

Christian Horner heeft onthuld of er nog upgrades in de pijplijn zitten voor de RB19-bolide van Sergio Pérez en Max Verstappen. Is Red Bull Racing nog actief bezig met de auto van 2023 of ligt de focus van het kampioenschapsleidende team al op 2024? Daar kon de teambaas antwoord op geven.

De energydrankfabrikant lijkt dit Formule 1-seizoen onverslaanbaar. Verstappen leidt de tussenstand na tien overwinningen en twee tweede plaatsen in twaalf Grands Prix. Teamgenoot Pérez ligt tweede in het kampioenschap met een voorsprong van 40 punten op Fernando Alonso. De Mexicaan zegevierde in de twee wedstrijden die Verstappen niet won. Van de twaalf overwinningen waren vijf daarvan één-tweeresultaten voor het Oostenrijkse team.

Eerdere upgrades

Red Bull heeft meermaals upgradepakketten geïntroduceerd dit seizoen. Voor de Spaanse Grand Prix werden er aanpassingen gemaakt aan de diffuser en de randen van de vloer. Het team nam een nieuwe voorvleugel mee naar Canada. Vervolgens had het een nieuwe achterwielophanging ontwikkeld voor Oostenrijk om de luchtverplaatsing te verbeteren. Voor de Britse Grand Prix werden de hoeken aan de voorkant aangepast, gericht op het koelen van de banden en remmen. In Hongarije introduceerde Red Bull gloednieuwe, bredere maar minder hoge sidepods wat naar verluidt twee tienden van een seconde per ronde moest opleveren. Maar komen er nog meer upgrades aan voor de RB19?

Alleen nog specifiek voor bepaalde circuits

Het lijkt erop van niet. "Ik denk dat dat het eigenlijk was," vertelde Horner tegenover Sky Sports. "Er zullen een aantal specifieke, kleine stukjes zijn voor bepaalde circuits, maar we hebben nog maar zes maanden om met een andere [auto] te komen, en dat doen we met veel minder windtunneltijd dan onze concurrenten. Dat is waar we echt selectief moeten zijn in hoe we onze middelen gebruiken. Natuurlijk proberen we een balans te vinden tussen de auto van dit jaar en de auto van volgend jaar. Alle eer gaat uit naar iedereen [in de fabriek] in Milton Keynes. Dit resultaat is hun resultaat. Het is ongelooflijk wat voor geschiedenis we schrijven," zo doelt de 49-jarige Brit op het feit dat Red Bull het record van McLaren van 1988 verbrak met de meeste races op rij winnen. Het was de twaalfde opeenvolgende voor Red Bull tijdens de Belgische Grand Prix voor de zomerstop.