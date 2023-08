Lars Leeftink

Donderdag 10 augustus 2023 19:23 - Laatste update: 19:28

Red Bull Racing, dat in 2023 met Max Verstappen de Formule 1 aan het domineren is, heeft onthuld hoe 'huishoudelijk tuingereedschap' heeft geholpen om van de RB19 een onverslaanbare auto te maken.

Het team heeft een koelapparaat in gebruik genomen met weinig meer dan alleen een bladblazer. Het 'tuingereedschap' volbrengt de taak om de temperatuur van de RB19 op peil te houden. De bladblazers zijn gevuld met droogijs en aangepast om lucht door de ventilatieopeningen van de auto te blazen om deze af te koelen. F1-auto's hebben geen koelelementen op hun auto's en vertrouwen op de luchtstroom door de sidepods om voor koeling te zorgen wanneer ze op hoge snelheid rijden. Dit betekent dat koeling van de raceauto nadat deze naar de garage is gekomen erg belangrijk is. Anders kan oververhitting auto-onderdelen beschadigen, wat kostbaar kan zijn voor het team. Zie de beelden onder het artikel voor visueel beelden van deze werkwijze.

Ontstaan RB19

Red Bull is weer terug aan de top van beide kampioenschappen nadat Mercedes in het constructeurskampioenschap tussen 2014 en 2021 domineerde. Naast de coureur spelen de monteurs een cruciale rol bij het klaarmaken van de auto. Hoofdmonteur Phil Turner ontwierp en bouwde samen met hoofdontwerper Adrian Newey de RB19 die krachtig genoeg was om iedereen op het circuit voor te blijven en legt op de site van Red Bull Racing uit hoe dit werkt en wat zijn rol is. "Ik zorg ervoor dat de auto's worden gebouwd volgens de juiste specificatie, doorgegeven door het technische team. Ik zorg ervoor dat we de juiste onderdelen gebruiken, en die onderdelen zijn goed genoeg om de hele raceweekenden door te komen." Toen hij uitleg gaf over de montage van onderdelen om de auto klaar te maken, legde Phil uit: "Ik zorg ervoor dat al onze reserveonderdelen worden gebouwd en klaar zijn voor gebruik, zodat alle afdelingen op het circuit tevreden zijn en door kunnen met de laatste stap: proberen om alles samen te brengen in het eindproduct.”

Complete dominantie

Op de zaterdag wordt het team in 2023 nog wel eens verslagen, maar toch stond het ook daar al vaak op P1. Op zondag is het team na twaalf races nog onverslaanbaar gebleken, terwijl ook in de pitstraat het lastig is gebleken om sneller te zijn dan Red Bull. De pitcrew van het team staat al jaren bekend als de beste in het klokken van de kortste pitstops tijdens races. De recente is de pitstop van Sergio Pérez, die maar 1,9 seconden duurde tijdens de Grand Prix van Hongarije.