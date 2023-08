Lars Leeftink

Volgens Koji Watanabe zal Honda zijn nieuwste F1-avontuur op een totaal andere manier benaderen dan eerdere projecten. De president van de Honda Racing Corporation (HRC) onthulde dat het team dat zich focust op het sportieve gedeelte van niet alleen de Formule 1, maar ook andere raceklassen, de mantel gaat overnemen wanneer de Japanse fabrikant de krachten bundelt met Aston Martin in 2026.

Met Red Bull en McLaren in het afgelopen decennium heeft Honda telkens een speciaal F1-team in dienst genomen binnen het bedrijf voor het project. Zodra het bedrijf kreeg wat het wilde van de sport, werd dat team ontbonden en zou Honda zich terugtrekken. Dit deed het bij zowel McLaren als Red Bull. Het Japanse merk wil nu een belangrijk onderdeel van de Formule 1 blijven. Daarom zal HRC, dat ook zorgt voor de inspanningen van het bedrijf in de MotoGP en andere raceklassen over de hele wereld, het werk op zich nemen.

Honda wil winstgevend worden

“Tot nu toe hadden onze activiteiten een vaste volgorde: projecten opstarten, mensen en geld verzamelen, ontbinden toen het project voorbij was en herhalen,” zegt Watanabe op de website van het bedrijf. “In de toekomst zullen wij (HRC) echter verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van het racebedrijf. Zelfs in onze samenwerking met het Aston Martin F1 Team is ons doel niet alleen om het moederbedrijf te ondersteunen, maar ook om HRC zo dicht mogelijk bij onafhankelijke winstgevendheid te brengen. Dit zal leiden tot onze voortgezette F1-activiteiten.”

Honda 2026

Vanaf 2026 gaat Honda, na wat minder succes met McLaren en veel succes met Red Bull Racing, dus samenwerken met Aston Martin. Dit kan wel eens voor een interessante situatie gaan zorgen, want het team zou een concurrent van Red Bull kunnen worden in het nieuwe tijdperk, waardoor twee partners ineens concurrenten van elkaar zouden worden. De vraag is of Honda de hulp van Alonso gaat krijgen, gezien het feit dat de Spanjaard al over de veertig jaar is en ook niet het eeuwige leven zal hebben. Honda zal vanaf 2026 dus wel weer op de voorgrond treden, iets wat het de afgelopen anderhalf jaar niet heeft gedaan.