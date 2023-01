Remy Ramjiawan

Vrijdag 27 januari 2023 15:59 - Laatste update: 16:04

Renger van der Zande zal aankomend weekend een poging doen om voor de derde keer de 24 uur van Daytona op zijn naam te zetten, maar een gemakkelijke taak zal het niet worden. De Nederlander komt uit voor het team van Chip Ganassi Racing, maar door de nieuwe hybride onderdelen is de betrouwbaarheid nog altijd een zorgenkindje.

Niet alleen Van Der Zande zal Nederland vertegenwoordigen tijdens de tegenhanger van de 24 uur van Le Mans in de Verenigde Staten. In totaal zullen er negen coureurs uit ons kikkerlandje gaan starten, waaronder Jeroen Bleekemolen, Giedo van der Garde, Rinus Veekay en dus Van Der Zande. Laatstgenoemde wist de race twee keer te winnen en eerdere Nederlandse winnaars zijn Jan Lammers, Toine Hezemans en Arie Luyendijk.

Heel spannend

In december sprak GPFans met de coureur over de voorbereidingen op de iconische race. "We hebben een weekje in Florida meegemaakt, waar het feestje was van Chip Ganassi, Cadillac. We hebben het afgelopen anderhalf jaar een compleet nieuwe auto ontwikkeld en eind januari gaan we daar voor het eerst mee racen en dat is heel spannend", legt Van Der Zande uit over de nieuwe wagen. De 36-jarige Amsterdammer was tijdens de ontwikkeling van de bolide constant in contact met het team. "Ik had continue contact vanuit Amsterdam, telefonisch en via teammeetings. Dan gaat het over de nieuwe auto en maar ook over de knoppen op het stuur en het dashboard. Maar ook wat we qua setup willen, waar we op uit zijn en hoe de elektromotor gaat werken en hoe we daar mee om moeten gaan. Waar we het vermogen loslaten op de baan", zo treedt hij in detail.

"Dus er zijn allemaal verschillende items en topics waar we de hele dag mee bezig zijn en over nadenken. De test was oké, maar je weet nooit waar je helemaal staan. We rijden tegen Porsche en BMW en er zijn een aantal merken die nu voor het eerst instappen, waaronder Cadillac, waar ik voor reed. Mooie tijd om onderdeel te zijn van zo'n ontwikkeling."

The 01 rolling out of the first day at @daytona like..



They finished the final session today in P4.#BeIconic #CadillacRacing pic.twitter.com/wW2YtC1Iys — Chip Ganassi Racing (@CGRTeams) January 27, 2023

Balance of performance

Net als in de Formule 1 proberen de beleidsbepalers een gelijker speelveld te creëren voor de deelnemers. "Je weet nooit helemaal waar je staat. Het is een soort balance of performance. Ze proberen ervoor te zorgen dat elke auto eigenlijk gelijk is. Dit jaar hebben ze een nieuwe techniek toegepast. Ze hebben een box gemaakt waarin je binnen moet zitten. In die box zit downforce, vermogen en drag. De fans weten precies waar ik het over heb. Het vermogen is makkelijk, dat is de motor. De downforce is hoeveel de auto naar beneden wordt gedrukt en dan de drag, hoeveel weerstand de auto op het rechte stuk heeft. Als je binnen die box zit, dan wil je eigenlijk rechtsboven in de grafiek komen. Dan heb je de ultieme combinatie tussen de drie factoren, daar is de balance of performance op gericht, maar aan de andere kant kunnen ze (de organisatie) ook nog steeds tweaken", zegt Van Der Zande.

De wedstrijdleiding kan ingrijpen als er een auto is, die te ver boven de anderen uitsteekt. "Jullie Cadillac is zo snel, jullie krijgen minder vermogen of meer gewicht, waardoor ze het qua rondetijden gelijk proberen te maken aan elkaar. Dus waar we precies staan weet ik niet, dat is moeilijk om in te schatten", gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

'Auto is zo nieuw'

Toch zal het volgens de tweevoudig winnaar van de race niet alleen neerkomen op de prestaties, Van Der Zande wijst vooral naar de betrouwbaarheid. De belangrijkste discipline van de 24 uur van Daytona is de GTP Sportscarklasse (Grand Touring Prototype), waar Van Der Zande in uitkomt en die auto's beschikken vanaf dit jaar over een hybride motor: "Wat belangrijker is, is of die auto het volhoudt en de betrouwbaarheid is het heikele punt van elke fabrikant, omdat die auto zo nieuw is met zoveel elektronica aan boord,. Om dat onder de knie te krijgen is een ding. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat degene die weet te blijven rijden de race wint. Dus we gaan het zien."

De nieuwe auto en de experimentele technologie zorgt er volgens Van Der Zande voor dat iedereen die aankomend weekend voor de buis zit, hoogstwaarschijnlijk op puntje van de stoel zal gaan plaatsnemen. "We hebben een paar Nederlanders in de LMP2-klasse en het kan zomaar zo zijn dat de LMP2-klasse het overall gaat winnen, als wij allemaal uitvallen. Dus het wordt een hele spannende race", aldus Van Der Zande.

Bekijk hier het volledige interview met Renger van der Zande.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)