Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 augustus 2023 17:17

Mick Schumacher vond na zijn vertrek bij het team van Haas onderdak bij Toto Wolff en Mercedes. De Duitse coureur moet het daar doen met een rol achter Lewis Hamilton en George Russell, maar Wolff blijkt duidelijk een zwakke plek voor de jongeling te hebben. De Oostenrijker spreekt zijn complimenten weer eens uit.

Schumacher werd na zijn tweede seizoen voor het team van Haas uit de auto gehaald ten faveure van Nico Hulkenberg. De Duitse jongeling vond daarna onderdak bij Wolff en Mercedes. Schumacher had lange tijd goede hoop om dit jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Guenther Steiner en Gene Haas kozen voor de ervaring van Hülkenberg. De Italiaanse teambaas bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk bleek men besloten te hebben om voor de ervaring van Hülkenberg te kiezen en de zoon van Schumacher senior aan de kant te schuiven.

Een geweldige gast

Wolff besloot meteen zijn kansen te pakken en hengelde de zoon van Michael Schumacher binnen. De jonge Duitser fungeert momenteel als derde coureur bij het team en verzet volgens de betrokken bij Mercedes veel nuttig werk in de simulator en de fabriek. Wolff laat dan ook geen kans onbenut om de Duitser te prijzen en ook in zijn zomerstop-terugblik haalt hij de naam van Schumacher aan. "Mick is echt een geweldige gast", zo opent de teambaas op het kanaal van Mercedes.

Normen en waarden

De Oostenrijker vervolgt. "Hij is niet alleen een hele goede coureur, maar heeft ook nog eens alle normen en waarden op de goede plek zitten." Eerder gaf Wolff al aan in 2024 een stoeltje op de grid te willen vinden voor zijn protegé, al is dat volgens de tendens in de media volgens hem wel lastig. "Ik weet niet zeker of we een stoeltje voor hem kunnen faciliteren, want elke keer als we goed over hem praten, voelt iemand de behoefte om iets negatiefs te zeggen. Als ik goed over Mick kan praten en hem wil prijzen, dan doe ik dat." Ondertussen zal Schumacher hopen op een dag Hamilton of Russell te vervangen