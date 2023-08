Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 augustus 2023 09:35

Dit seizoen zagen we drie nieuwe coureurs op de Formule 1-grid verschijnen, waarvan er inmiddels al één vertrokken is uit de koningsklasse. Eén van de andere heren maakt op dit moment juist grote indruk en Martin Brundle is dan ook zeer te spreken over de prestaties van Oscar Piastri.

Het werd weer een weekend om van te dromen voor Max Verstappen in België met overwinningen in de sprintrace én de hoofdrace op zondag. Toch was er ook een andere naam die de spotlights op zichzelf wist te richten tijdens de sprintrace van zaterdag. Piastri wist met een goede undercut na een ijzersterke Sprint Shootout eerder op de dag de leiding te grazen te nemen van Verstappen en dus leek hij even op positie te liggen om acht punten en een klinkende zege te pakken op het regenachtige Spa-Francorchamps.

Artikel gaat verder onder video

Verhaal van Piastri

Uiteindelijk bleek de dominante Verstappen tóch iets te machtig voor de in Australië geboren coureur, al wist hij in ieder geval op zaterdag zijn visitekaartje af te geven. Op zondag liep Piastri tegen pech aan met een vroege uitvalbeurt na contact met Carlos Sainz in bocht één. Desalniettemin is Brundle in zijn column voor Sky Sports gecharmeerd van de rookie. "Verstappen leidde alle drie de elementen van de kwalificatie en won de race uiteindelijk comfortabel. Het echte verhaal was echter Oscar Piastri in zijn McLaren.

Indrukwekkend

Brundle vertelt verder. "Piastri ging meteen [na het verdwijnen van de safety car] de pits in, terwijl hij indrukwekkend naast Verstappen was begonnen op de eerste startrij na een uitstekende prestatie in de Sprint Shootout. Na een indrukwekkende out-lap pakte hij de leiding. Hij zag er tot dat punt altijd gerustgesteld uit en ging koeltjes om met de druk, op een manier die veel verder is dan zijn 22 jaar oud en zijn beperkte ervaring als rookie. Uiteindelijk pakte Verstappen de leiding én overwinning af na een onherkenbare spin van Fernando Alonso en de safety car-situatie."