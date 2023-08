Alonso geeft Szafnauer trap na: "Hij zou even stil moeten zijn"

Remy Ramjiawan

Fernando Alonso schrikte vorig jaar de Formule 1 op, door ongeveer een jaar geleden te melden dat hij de plotselinge overstap naar Aston Martin ging maken. De Spanjaard onthult in gesprek met de BBC dat hij het respect miste bij Alpine, toen hij nog voor Otmar Szafnauer werkte.

De tweevoudig kampioen geeft aan dat hij van plan was om bij het Franse team te blijven, maar dat hem telkens maar een eenjarige deal werd aangeboden. Zelf zette hij in op minimaal twee seizoenen, maar dat werd simpelweg geweigerd. Toen ook voormalig Alpine-CEO Laurent Rossi, in zijn ogen, een aantal onverstandige uitlatingen in de media deed, zag Alonso zijn kans daar om te tekenen voor Aston Martin.

Alonso wilde bij Alpine blijven

Ten tijde van de bekendmaking van de overstap, twijfelden velen aan de verhuizing. Aston Martin had in 2022 namelijk weinig om trots op te zijn. Dat het in de openingsfase van het 2023-seizoen ineens mee kon doen voor de podiumplekken, dat had ook niemand van tevoren kunnen bedenken. Szafnauer is inmiddels door Alpine op straat gezet, maar heeft aangegeven dat hij verwacht weer snel aan de slag te kunnen gaan in de Formule 1. Alonso vindt dat Szafnauer vooral even een pas op de plaats moet maken en gaat in op zijn relatie met de voormalig teambaas van Alpine.

Hij zou even niet moeten praten

"Ik denk niet dat ik me niet gerespecteerd voelde", zo vertelt hij over de contractonderhandeling met Alpine over een verlenging. "Het is de manier waarop ze dingen doen. Of de manier waarop Otmar dingen doet. Want na dit jaar zou hij stil moeten zijn. Hij zou helemaal niet moeten praten. Na de resultaten van Aston Martin en de resultaten die hij behaalt, praat hij nog steeds en is hij nog steeds trots op de beslissing, wat ongelooflijk en verbazingwekkend is", zo haalt Alonso uit.