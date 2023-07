Vincent Bruins

Pierre Gasly heeft een top drie-resultaat binnengesleept in de Sprint op Circuit de Spa-Francorchamps. De Alpine-coureur ving de korte wedstrijd in België aan vanaf de zesde plaats en wist drie posities goed te maken, dankzij de chaos met de pitstops in de openingsfase. Voor de Fransman voelt de baan in de Ardennen een beetje als een thuisrace zonder de Franse Grand Prix.

Gasly kwam bij de start van de Sprint meteen de pitstraat in om de regenbanden in te wisselen voor intermediates. Hij kwam op de derde plek terecht en moest vervolgens Mercedes-coureur Lewis Hamilton achter zich houden om de top drie-positie veilig te stellen. Dat lukte en zo scoorde hij zes punten voor Alpine.

Speciaal in Spa

"Dit voelt geweldig," vertelde Gasly na afloop van de Sprint. "Ik ben ongelooflijk blij om in de top drie te finishen, zeker hier op Spa. Het voelt een beetje als een thuisrace voor ons zonder de Franse Grand Prix. Het waren zeer lastige omstandigheden. Maar ik ben ontzettend blij. We stopten op het juiste moment en vervolgens lukte het om Lewis tot het eind achter me te houden. Het voelt speciaal om dat hier te doen in Spa. Ik denk dan aan Anthoine [Hubert]. Ik ben heel blij voor het hele team, want het is niet het meest vlekkeloze begin van het seizoen geweest. Maar vandaag heeft het goed uitgepakt."

Bandenslijtage

"Ik heb mijn uiterste best gedaan," vervolgde de Fransman over zijn gevecht met Hamilton. "Ik zag hem dichterbij komen. Ik heb geprobeerd me te concentreren op het rijden, het ene goede rondje na de andere, en dat was niet makkelijk. De banden waren al aan het slijten. Ik heb alles gegeven en dat heeft zich beloond. Ik ben zo blij voor het hele team en morgen gaan we er weer voor."