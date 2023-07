Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 13:54 - Laatste update: 14:06

Het werd al voorspeld, maar de enorme regenbuien hebben gisteren en vandaag ook daadwerkelijk acte de présence gegeven op Spa-Francorchamps. Hierdoor is de baan dusdanig nat en gevaarlijk, dat de FIA zich genoodzaakt voelt in te grijpen. De uitslag van de eerste vrije training zal niet de startopstelling bepalen als de kwalificatie niet doorgaat. Dit om te voorkomen dat de coureurs gevaarlijke risico's gaan nemen tijdens de oefensessie.

Het komt vooralsnog met bakken uit de lucht in de Belgische Ardennen. Zowel gisteren als vandaag regent het bijna aaneengesloten door. De ene keer is de hoeveelheid hemelwater wat meer dan de andere keer, maar veel droge momenten zijn er nog niet geweest. En dat maakt dat Spa-Francorchamps een behoorlijk gevaarlijke baan is geworden om op te rijden. Met de dodelijke ongelukken uit het recente verleden ongetwijfeld in het achterhoofd, heeft de FIA besloten op voorhand al in te grijpen om ongelukken te voorkomen. De autosportbond heeft gesneden in de regels met betrekking tot het bepalen van de startopstelling.

Artikel gaat verder onder video

Uitslag vrije training back-up voor kwalificatie

Normaliter bepaalt de uitslag van de kwalificatie, die in dit geval vanwege het sprintweekend later vandaag op het programma staat, de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Mocht de kwalificatie - om welke reden dan ook - niet doorgaan, dan wordt vaak teruggegrepen naar de uitslag van de vrije training. Maar omdat de vrije training in België onder uiterst natte omstandigheden wordt afgewerkt en de kans bestaat dat de kwalificatie later vandaag niet doorgaat, bestaat er de kans op ongelukken. Teams en coureurs zouden wel eens iets teveel risico kunnen nemen, omdat ze in de vrije training een snelle tijd willen neerzetten voor het geval de kwalificatie niet doorgaat. Daar steekt de FIA nu een stokje voor.

'Kylian Mbappé kan best betaalde sporter worden: drie keer meer dan hele F1-grid samen'Lees meer

Uitslag VT1 wordt niet gebruikt voor startgrid

De FIA heeft met de teams een akkoord bereikt over een wijziging in de reglementen, ten behoeve van de veiligheid. De uitslag van de eerste vrije training zal niet de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepalen mocht de kwalificatie niet doorgaan. Het heeft voor de coureurs dus geen zin om extra te gaan pushen voor een snelle rondetijd in de oefensessie. De autosportbond hoopt hiermee het risico op ongelukken terug te dringen.

Vanwege veiligheidsredenen kijken naar andere methode

"Om veiligheidsredenen is afgesproken dat de volgorde van deze sessie (de eerste vrije training, red.) de startgrid niet zal bepalen, ook al kan de kwalificatie niet doorgaan", zo meldt BBC-journalist Andrew Benson op Twitter. "Er zal voor een andere methode worden gekozen [om de startopstelling te bepalen], maar daarover moet nog overeenstemming worden bereikt."