Zondag 23 juli 2023 17:53

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Hongarije op zeer dominante wijze op zijn naam geschreven en zijn voorsprong in het wereldkampioenschap zodoende opnieuw verder uitgebreid. Niet iedereen was echter onder de indruk van de race.

Verstappen ving de race op de Hungaroring aan vanaf de tweede positie, nadat hij op zaterdag in de kwalificatie nipt werd afgetroefd door Lewis Hamilton. In tegenstelling tot de zevenvoudig wereldkampioen kwam Verstappen bij het uitgaan van de vijf rode lichten uitstekend van zijn plek, waardoor hij de leiding in de wedstrijd direct over wist te nemen. De Red Bull Racing-coureur hoefde vervolgens niet meer achterom te kijken en kwam met een voorsprong van ruim 33 seconden als eerste over de streep. Waar de één zeer onder de indruk is van het optreden van de 25-jarige Limburger, had een ander op wat meer spanning gehoopt.

Absolute stinker of a race — NFFC Cam 🌳 (@BigCTCB) July 23, 2023

Snoozefest. Half a minute win — π™‘π™„π™π™π™Žπ™€π™Žπ™Œπ™π™€πŸ”° (@Virusesque20) July 23, 2023

So much hype for this race to be a stinker. — Anthony (@LinkDFS) July 23, 2023

lewis πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­ — Masmar πŸ‡²πŸ‡¦β΅£ (@klaarlichtedag) July 23, 2023

Where is Hamilton? — Juan Manuel Alquezar (@jmalquezar) July 23, 2023