Brian Van Hinthum

Zondag 23 juli 2023 13:19 - Laatste update: 13:53

Lewis Hamilton mag voor het eerst sinds Abu Dhabi 2021 weer van de eerste startrij vertrekken tijdens een Formule 1-race en de Brit doet dat vanaf de best mogelijke plek op de grid. De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe dat hij het niet aan zag komen en voelt zich net zo gemotiveerd als voor zijn eerste zege in 2007.

Hamilton heeft er even op moeten wachten, maar de Brit mag voor het eerst sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 weer vanaf pole position beginnen. De man uit Stevenage en Mercedes hebben er een moeilijke tijd in de koningsklasse op zitten na een belabberd verlopen 2022. Ook aan het begin van het huidige seizoen stond de Duitse formatie op een forse achterstand van Red Bull Racing en dus heeft men hordes met werk moeten verzetten om naar voren te komen.

Geloof bleef aanwezig

Hamilton blikt terug op de lastige periode. "Kijk naar het afgelopen jaar bijvoorbeeld, toen waren we nergens. Er waren ups en downs. Op een bepaald moment zat George erbij. Volgens mij heb ik niet op de eerste startrij gestaan sinds 2021. Maar ik heb wel altijd geloof gehouden. Ik heb altijd geloof gehad dat we er zouden komen als we onszelf op de juiste manier konden neerzetten. Het was de vraag hoelang dat zou gaan duren. Dit seizoen begonnen we echter min of meer met de tweelingzus van de vorige auto", stelt de Brit.

Net als in 2007

Hij vervolgt: "Toen ik erin ging zitten, voelde het identiek. Dat was zorgwekkend. Toen zijn we begonnen aan de tocht van het rechtzetten van onze foute beslissingen. Dat heeft veel langer geduurd dan we hadden gehoopt. Nu beginnen we echter langzaam maar zeker de vruchten te plukken, al moeten we nog steeds een aantal grote stappen zetten. Dan kunnen we ons echt comfortabel voelen in de auto en constant meevechten om de voorste plekken." Hij is op zondag wel vastbesloten zijn pole om te zetten in een langverwachte zege. "Ik ben net zo vastberaden als toen ik mijn eerste overwinning in Montréal pakte in 2007."