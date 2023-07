Jan Bolscher

Zondag 23 juli 2023 12:34 - Laatste update: 13:55

Lewis Hamilton verwacht een "geweldige" race in Hongarije en hoopt Max Verstappen achter zich te kunnen houden. De Nederlander vermoedt op zijn beurt dan ook dat hij wat werk te verzetten heeft.

Hamilton was op zaterdag de grote verrassing tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije door voor het eerst sinds 2021 beslag te leggen op pole position. De Mercedes-coureur was Verstappen met 0.003 seconde te snel af en mag op zondag zodoende vanaf pole position starten. Met de Nederlander in de RB19 direct achter zich behoort een rustig ritje richting de finish niet tot de mogelijkheden, al is het niet eenvoudig om in te halen op de Hungaroring.

Artikel gaat verder onder video

Goede race pace

"Normaal gesproken is onze auto niet slecht in de race, we hebben doorgaans een goede race pace", vertelt Hamilton. "De race pace van Max gisteren was denk ik buitengewoon. Ze waren wat sneller dan wij, maar als er een manier is om onze positie te behouden, dan hebben we misschien een kans om ervoor te vechten. Maar alleen al om hier in de top drie te staan, dat is nieuw. We gaan absoluut een geweldige race krijgen. "

Geen eenvoudige race

Verstappen houdt er eenzelfde soort voorspelling op na: "Op vrijdag heb ik alleen op de softs gereden en toen was het ook een stuk koeler", klinkt het. "Dat was niet echt representatief voor wat er in de race gaat gebeuren, wanneer het nog warmer zal zijn. Ik denk dat verschillende auto's op vrijdag ook nog een beetje van de snelheid afweken. Normaal gesproken, zoals Lewis al zei, als ze vooraan staan in de kwalificatie is hun auto in de race ook behoorlijk sterk. Ik verwacht geen eenvoudige race. Ik verwacht dat we snel zullen zijn, maar het is hier niet makkelijk om in te halen, helemaal als je dicht bij elkaar ligt qua pace."