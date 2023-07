Brian Van Hinthum

Zondag 23 juli 2023 09:35 - Laatste update: 09:46

De Grand Prix van Hongarije staat zondagmiddag op het programma op de Hungaroring en na een wisselvallig weekend is het afwachten wat het weer tijdens de race gaat doen. Gaan we net als op de vrijdag regen zien of blijft het gewoon droog tijdens de race?

Het is voorlopig een redelijk wisselvallig weekend geweest wat betreft de Grand Prix van Hongarije, Op vrijdag hadden we te maken met natte omstandigheden, waardoor de eerste trainingen op het asfalt van de Hungaroring met regen te maken hadden. Op de zaterdag was het inmiddels allemaal weer wat bijgetrokken en dus was de kwalificatie 'gewoon' onder droge omstandigheden. Het werd uiteindelijk een mooie sessie, waarbij Lewis Hamilton met een nipt verschil wist af te rekenen met Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Weersvoorspellingen

Dat belooft dus een hoop moois voor de Grand Prix van later op de zondag. Rond 15:00 uur zullen de lichten in Boedapest doven voor alweer de elfde Grand Prix van dit seizoen. Verstappen gaat op jacht naar zijn negende zege van het seizoen, maar moet dus wél zien af te rekenen met zijn 2021-rivaal. Het lijkt er in ieder geval op dat we dat zeker onder droge omstandigheden gaan doen. Het belooft een zeer warme dag te worden in Hongarije en de regenkansen zijn duidelijk: nul procent.