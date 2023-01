Vincent Bruins

Dinsdag 24 januari 2023 11:51 - Laatste update: 12:25

Het Haas Formule 1-team heeft bevestigd dat Pietro Fittipaldi de testrijder en derde coureur van de Amerikaanse renstal blijft. De kleinzoon van Emerson zal in 2023 beginnen aan zijn vijfde seizoen bij het team van Gene Haas.

Fittipaldi mocht in 2020 al in twee Grands Prix rijden, toen hij de geblesseerde Romain Grosjean moest vervangen in Sakhir en Abu Dhabi. Afgelopen seizoen zat hij achter het stuur van de Haas VF-22 in de vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi. Dit jaar zal hij wederom klaarstaan om waar nodig Nico Hülkenberg of Kevin Magnussen te vervangen en ook mee te helpen met het ontwikkelen van de VF-23-bolide. Daarnaast heeft hij een druk schema in de sportscar-racerij. De in Miami-geboren Braziliaan komt in het IMSA SportsCar Championship uit voor Rick Ware Racing en in het FIA World Endurance Championship voor JOTA, beiden in de LMP2-klasse.

Steiner

"Ik heb al eerder gezegd dat continuïteit en consistentie de sleutel tot succes is in de Formule 1 en Pietro bij het team houden voor 2023 doet mij geloven dat we een sterke basis hebben," vertelde teambaas Guenther Steiner. "In de Formule 1 moet je in staat zijn om binnen de kleinste marges te reageren op elk scenario en Pietro heeft bewezen op elk moment klaar te staan om achter het stuur te kruipen en te rijden, zoals hij al twee keer deed in 2020. Vorig seizoen nam hij deel aan de wintertests, twee vrije trainingen en ook de tests na afloop van het seizoen in de VF-22 en verrassend genoeg, in tegenstelling tot veel coureurs op de grid, zei hij dat deze auto past bij zijn agressieve stijl, wat voor mij klinkt als muziek in de oren, wanneer de tijd die je op de baan krijgt, beperkt is. Hij is een aanwinst voor ons team."

Fittipaldi

"Ik ben ontzettend blij om door te gaan met MoneyGram Haas F1 Team, een team dat ik beschouw als familie," aldus Fittipaldi. "Het wordt mijn vijfde seizoen in de Formule 1 als officiële reserve- en testcoureur voor Haas en ik ben heel enthousiast om 2023 in te gaan na een zeer competitief seizoen. Vorig jaar heb ik twee vrije trainingen gedaan, getest aan het begin van het jaar en aan het einde van het seizoen, dus we hebben al wat dingen uit kunnen proberen voor het nieuwe seizoen. Ik ben verheugd om de nieuwe auto en de nieuwe ontwikkelingen ook te zien en ik hoop dat we met de VF-23 een nog grotere stap voorwaarts kunnen maken."

