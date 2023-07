Jeen Grievink

Donderdag 20 juli 2023 11:04 - Laatste update: 11:17

De Formule 1 zit in de lift en dat is te merken aan de sterk gestegen waardes van de verschillende renstallen. Zakenblad Forbes bracht in kaart welke waarde de teams vertegenwoordigen en daarbij komt Scuderia Ferrari als winnaar uit de bus. De Italianen vallen op sportief vlak weliswaar wat tegen, maar financieel gezien zijn zij het meest waardevolle merk op de grid.

Dat het team van Ferrari - ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste paar seizoenen - de meest waardevolle formatie in de paddock is, mag geen grote verrassing zijn. Ferrari is synoniem voor de Formule 1 en vice versa. Het team neemt al sinds de start van de koningsklasse in 1950 deel aan het kampioenschap. Ferrari is een iconisch en wereldwijd bekend merk en ademt autosport. Het is niet voor niets dat veel Formule 1-coureurs een zwak hebben voor het merk met het steigerende paard. Forbes heeft berekend dat Ferrari een waarde vertegenwoordigt van maar liefst 3,9 miljard dollar. De iconische formatie gaat naar verwacht in 2023 een omzet van 680 miljoen dollar draaien.

Red Bull nog niet op niveau Ferrari en Mercedes

Ferrari heeft niet alleen op de baan, maar ook op financieel vlak, een serieuze concurrent aan Mercedes. De Duitsers staan nipt op de tweede plek, met een waarde van 3,8 miljard dollar. De verwachte omzet van Mercedes voor 2023 ligt wel wat hoger dan die van Ferrari. Naar verwacht brengt de Formule 1-tak van het Duitse automerk dit seizoen zo'n 700 miljoen dollar in het laatje. Red Bull Racing doet het op sportief vlak een stuk beter dan de concurrenten van Ferrari en Mercedes, maar dat is nog niet terug te zien in de waarde van de Oostenrijkse renstal. Met een geschatte waarde van 2,6 miljard dollar blijft het team van Max Verstappen nog ver verwijderd van het iconische Italiaanse en Duitse automerk.

McLaren doet ook mee met 'grote jongens'

Red Bull Racing stevent ook dit seizoen weer af op een dubbel kampioenschap, maar Forbes verwacht dat ook de omzet in 2023 achterblijft op die van de concurrentie. Red Bull zal volgens de berekeningen zo'n 510 miljoen dollar gaan binnenhalen dit jaar. Het team uit Milton Keynes heeft qua waarde en omzet een kleine voorsprong op McLaren, dat geschat wordt op 2,2 miljard dollar met een omzet van 490 miljoen dollar. De volledige lijst van Forbes vind je hieronder.

Waarde Formule 1-teams in 2023 volgens Forbes:

1. Scuderia Ferrari | $3,9 miljard

2. Mercedes | $3,8 miljard

3. Red Bull Racing | $2,6 miljard

4. McLaren | $2,2 miljard

5. Alpine | $1,4 miljard

6. Aston Martin | $1,375 miljard

7. Scuderia AlphaTauri | $1,125 miljard

8. Alfa Romeo Racing | $900 miljoen

9. Haas F1 Team | $780 miljoen dollar

10. Williams Racing | $725 miljoen dollar