Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 14:42 - Laatste update: 14:46

Het management van Nyck de Vries geeft aan dat de op social media circulerende verklaring van de Nederlander, niet van hem afkomstig is. Daarnaast laat Gulliaume Le Goff bij F1-insider optekenen dat ze juridische stappen overwegen en dat de voormalig AlphaTauri-coureur later deze week met een officiële verklaring zal gaan komen.

Daags na het bericht dat Daniel Ricciardo het zitje van De Vries voor de rest van het seizoen zou gaan overnemen, verscheen er op social media een verklaring waarin De Vries hard zou hebben uitgehaald naar Red Bull Racing. Daar blijkt echter niets van te kloppen, want het interview waar naar verwezen wordt bij La Gazzetta Dello Sport, blijkt niet te bestaan.

'Nieuws is nep en laster'

Diverse coureurs hebben zich inmiddels uitgelaten over het ontslag van de 28-jarige De Vries. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel noemde het vertrek van de Nederlander bijvoorbeeld 'hard en wreed'. De schrijver van het bericht op social media haalde flink uit naar Red Bull Racing en stelde dat Lewis Hamilton eind 2021 werd beroofd van de wereldtitel. "Nyck heeft sinds het nieuws van Red Bull absoluut met niemand gesproken, ook niet met de Italiaanse media. Het nieuws is nep en laster. Blijkbaar wilde iemand zich profileren, in ieder geval behouden we ons het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen. Er komt een officiële verklaring van Nyck in de loop van deze week, maar tot die tijd moeten we een paar dingen regelen", zo vertelt manager Le Goff bij het medium.

Vertrek De Vries

Uiteindelijk zag de leiding van Red Bull Racing niet genoeg potentie in de voormalig Formule E-kampioen. Christian Horner wees al naar De Vries als noodoplossing bij AlphaTauri. Adviseur Helmut Marko was uiteindelijk degene die De Vries naar het team haalde, maar ook hij moest een paar maanden geleden toegeven dat de twijfels van Horner misschien wel terecht waren. Het was een voorbode van wat er zou gaan komen, want de Grand Prix van Groot-Brittannië was voorlopig het laatste kunstje van De Vries in de hoogste klasse van de autosport.