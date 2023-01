Vincent Bruins

Dinsdag 24 januari 2023 09:48 - Laatste update: 09:49

Er wordt verwacht dat de Grand Prix van Las Vegas 1,3 miljard dollar zal verdienen aan de Formule 1-race die dit jaar in november zal worden gehouden. Dit blijkt uit een rapport over de economische impact dat was uitgevoerd door Applied Analysis en aangekondigd door Renee Wilm, de CEO van de Grand Prix van Las Vegas.

De 1,3 miljard dollar is verdeeld over 966 miljoen dollar aan uitgaven van Formule 1-fans die de race zelf bij zullen wonen, en 316 miljoen dollar aan evenementoperaties en ondersteuning. Dagelijks worden zo'n 100.000 mensen op het circuit verwacht.

Artikel gaat verder onder video

Fans en verkeer

Het grootste deel van de bezoekers zullen Amerikanen zijn, maar de organisatie verwacht dat er in de toekomst meer fans vanuit het buitenland naar Las Vegas zullen komen. "De waarheid is dat bij de eerste golf de tickets zo snel uitverkocht waren dat onze Europese en Aziatische fans niet eens de kans kregen om deel te nemen vanwege de tijdzones," legde Wilm uit tegenover de Las Vegas Review-Journal. Steve Hill, CEO van de Las Vegas Convention and Visitors Authority, liet verder nog weten dat hij aan het verkeer denkt bij de constructie van het stratencircuit: "Je zou niet zeggen dat hier een Formule 1-circuit wordt gebouwd, je zou eerder denken dat het normale wegwerkzaamheden zijn die we toch al hadden moeten doen. We zullen waarschijnlijk wat mooie verkeersborden opzetten en hopen dat mensen het meer zullen waarderen waarom er nu pionnen op de weg staan. Het zal één rijstrook of soms twee tegelijk zijn in segmenten waar langs de route [van het circuit] gewerkt zal worden."

OOK INTERESSANT: FIA waarschuwt potentiële F1-kopers: "Kom met een plan, niet alleen met veel geld"

Super Bowl

De Super Bowl, de belangrijkste wedstrijd in de National Football League (NFL), zal in 2024 in het Allegiant Stadium in Las Vegas worden gehouden. Applied Analysis heeft voor deze wedstrijd een soortgelijk onderzoek naar de economische impact uitgevoerd. Daaruit wordt verwacht dat de Super Bowl zo'n 600 miljoen dollar zal opleveren. "De Super Bowl is steeds maar ergens een keer per jaar, maar wij blijven hier voor een lange tijd," vertelde CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali over de toekomst van de race in Nevada. "We gaan F1 in Vegas markeren als een plaats waar we de sport zullen ontwikkelen." Verder liet Wilm nog weten dat er al hard wordt gewerkt om de Grand Prix van Las Vegas een succes te maken. Driedubbele ploegen aan bemanning werkt nu al dagelijks om op tijd klaar te zijn. "We willen er zeker van zijn dat we volledig klaar en volledig operationeel zijn voorafgaand aan het raceweekend," aldus Wilm. "We laten niets aan het toeval over."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)