F1 News Today: Russell Mercedes commitment questioned as team ‘test’ replacement
F1 News Today: Russell Mercedes commitment questioned as team ‘test’ replacement
George Russell's commitment to Mercedes has been questioned and his battle for a contract extension labelled 'pointless'.
➡️ READ MORE
F1 team hold 'test' to replace 'expensive' driver
An F1 team has been holding private tests to decide whether to replace a driver deemed too ‘expensive’, according to a former champion.
➡️ READ MORE
Lewis Hamilton replacement applauded after Ferrari F1 swap
Lewis Hamilton’s Ferrari replacement has been applauded after a difficult 24 hours for the F1 champion.
➡️ READ MORE
Max Verstappen's F1 rival lays down Nurburgring challenge
Max Verstappen’s GT3 race debut at the Nordschleife has led to talks of a challenge from F1 rival Lando Norris.
➡️ READ MORE
Christian Horner comeback posed with F1 team in crisis
A comeback for Christian Horner at a struggling F1 team has been posed after the termination of his Red Bull contract.
➡️ READ MORE
Related
Latest News
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton clarifies F1 future as extent of Ferrari pressure revealed
- 45 minutes ago
Max Verstappen
Max Verstappen issues update over Nurburgring future after stunning debut
- 1 hour ago
F1 Today
F1 News Today: Russell Mercedes commitment questioned as team ‘test’ replacement
- 2 hours ago
F1 Social
Lewis Hamilton replacement applauded after Ferrari F1 swap
- Yesterday 22:59
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo treatment questioned as F1 ‘love affair’ slammed
- Yesterday 21:53
Latest F1 News
Max Verstappen's F1 rival lays down Nurburgring challenge
- Yesterday 20:57
- 1
Most read
200.000+ views
Max Verstappen absence confirmed for next race
- 14 september
200.000+ views
FIA statement confirms disqualification verdict for Max Verstappen after Azerbaijan GP victory
- 22 september
75.000+ views
FIA announce Max Verstappen inspection as samples taken after Italian GP victory
- 10 september
50.000+ views
Verstappen caught short by doping control checks after facing huge delay
- 17 september
40.000+ views
FIA announce PENALTY for F1 champion at Azerbaijan Grand Prix
- 21 september
40.000+ views
F1 News Today: Double driver replacement confirmed as legend to miss Azerbaijan Grand Prix
- 17 september