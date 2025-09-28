close global

﻿
George Russell, Mercedes, Belgium, 2025

F1 News Today: Russell Mercedes commitment questioned as team ‘test’ replacement

Kerry Violet
George Russell's commitment to Mercedes has been questioned and his battle for a contract extension labelled 'pointless'.

F1 team hold 'test' to replace 'expensive' driver

An F1 team has been holding private tests to decide whether to replace a driver deemed too ‘expensive’, according to a former champion.

Lewis Hamilton replacement applauded after Ferrari F1 swap

Lewis Hamilton’s Ferrari replacement has been applauded after a difficult 24 hours for the F1 champion.

Max Verstappen's F1 rival lays down Nurburgring challenge

Max Verstappen’s GT3 race debut at the Nordschleife has led to talks of a challenge from F1 rival Lando Norris.

Christian Horner comeback posed with F1 team in crisis

A comeback for Christian Horner at a struggling F1 team has been posed after the termination of his Red Bull contract.

Lewis Hamilton clarifies F1 future as extent of Ferrari pressure revealed
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton clarifies F1 future as extent of Ferrari pressure revealed

  • 45 minutes ago
Max Verstappen issues update over Nurburgring future after stunning debut
Max Verstappen

Max Verstappen issues update over Nurburgring future after stunning debut

  • 1 hour ago
Daniel Ricciardo treatment questioned as F1 ‘love affair’ slammed
Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo treatment questioned as F1 ‘love affair’ slammed

  • Yesterday 21:53
Max Verstappen absence confirmed for next race
 FIA statement confirms disqualification verdict for Max Verstappen after Azerbaijan GP victory
 FIA announce Max Verstappen inspection as samples taken after Italian GP victory
 Verstappen caught short by doping control checks after facing huge delay
 FIA announce PENALTY for F1 champion at Azerbaijan Grand Prix
 F1 News Today: Double driver replacement confirmed as legend to miss Azerbaijan Grand Prix
