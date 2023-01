Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Lewis Hamilton mag dan wel een zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 zijn, in zijn jeugd heeft hij het niet altijd even gemakkelijk gehad. De Britse coureur onthult hoe hij zijn tijd op school heeft meegemaakt en omschrijft zijn jonge jaren als 'de meest traumatische tijd uit zijn leven'. De Mercedes-coureur legt uit waarom.

Hoewel Hamilton inmiddels over een indrukwekkend palmares kan beschikken en één van de meest geliefde en bekendste coureurs ter wereld is, is het leven van de zevenvoudig wereldkampioen zeker niet altijd over rozen gegaan. De Britse coureur heeft al meermaals uit de doeken gedaan hoe hij vroeger te maken kreeg met racisme in zijn jeugd, zowel in als buiten de schoolbanken. Hamilton zelf heeft zijn jonge jaren zeker niet als prettig ervaren en daardoor had hij altijd het gevoel achtergesteld te worden.

Schoolhoofd en leraren

Hamilton doet een aantal verhalen uit de doeken uit zijn jeugd. "Ik werd al gepest vanaf dat ik zes was. In die tijd was ik één van de enige kinderen van kleur. Grotere en sterkere kinderen pestten mij de hele tijd. Ook het schoolhoofd had het op ons gemunt, vooral op mij", onthult Hamilton bij de On Purpose with Jay Shetty-podcast. "Leraren vertelden mij dat ik nooit iets zou gaan bereiken. Ik weet nog dat ik in tranen zat achter een schuurtje en voor een aantal seconden daadwerkelijk geloofde dat ik niks ging bereiken."

Racistische pesterijen

De Brit vervolgt over hoe hij gepest werd: "De constante kleine pesterijtjes. Mensen gooiden bananen richting mij of gebruikten het n-woord. Mensen noemden je halfbloedje. Je wist gewoon nooit hoe je erbij moest horen. Dat was voor mij heel lastig. Wanneer je naar geschiedenisles ging en je alles over de geschiedenis leerde, waren er geen foto's van mensen met kleur in de geschiedenislessen die ze ons leerden. Toen dacht ik: 'Waar zijn de mensen die eruit zien zoals ik?'"

