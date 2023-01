Hoe Duitsland haar interesse in de Formule 1 is verloren

Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023 16:36

De Formule 1 is wereldwijd enorm populair en diverse landen bieden zich aan om een Grand Prix te mogen organiseren. Toch is Duitsland de vreemde eend in de bijt. De auto-industrie is enorm groot bij onze oosterburen en hoewel Mercedes in de afgelopen jaren de dienst uitmaakte binnen de koningsklasse, is de realiteit dat er sinds 2019 geen officiële Grand Prix van Duitsland meer is verreden.

In de hoogtijdagen van Michael Schumacher werden er zelfs twee races in Duitsland gehouden. Niet alleen het circuit van Hockenheim werd aangedaan, vaak was het racespektakel ook op de Nürburgring terug te vinden, onder de noemer van de Grand Prix van Europa. Toch heeft het afscheid van Schumacher een daling in de kijkcijfers veroorzaakt. Iets wat Sebastian Vettel tijdens zijn kampioenschapsjaren niet meer kon opkrikken. RTL Duitsland mocht de afgelopen jaren nog een aantal Grands Prix op het open net uitzenden, maar woensdag werd bekend dat dit in 2023 niet meer zal gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Schumacher-effect

Zoals Max Verstappen in Nederland het Formule 1-vuurtje heeft aangewakkerd, deed Schumacher in de jaren negentig hetzelfde in Duitsland. Toen het talent ook nog eens kampioenschappen ging pakken, stond het land helemaal in vuur en vlam. De fans wisten de weg naar het circuit te vinden en zorgden vaak voor een uitverkocht huis. Schumacher wist daarnaast ook gemiddeld zo'n twaalf miljoen Duitsers te verleiden om het spektakel op RTL Deutschland te bekijken.

Michael Schumacher & Ralf Schumacher

'Schande'

Het afscheid van de zevenvoudig kampioen zorgde dan ook voor een daling van de interesse in de Formule 1 en over die trend liet voormalig Mercedes-baas Norbert Haug zich eerder al uit. "In Duitsland is de Formule 1 getransformeerd tot een tragedie waar elke autosportliefhebber zich alleen maar voor kan schamen", zo vertelde hij. Ondanks dat Vettel de kampioenschappen aan elkaar reeg en Nico Rosberg in 2016 nog de titelstrijd van Lewis Hamilton wist te winnen, heeft het land niet meer de boost gekregen als in de jaren negentig.

Norbert Haug

Kostendekkend

De realiteit wil dat Duitsland simpelweg niet direct zit te wachten op een Grand Prix, maar ook de beleidsbepalers van de koningsklasse zijn terughoudend. Formule 1-CEO Stefano Domenicali wees eerder nog naar een kleine opening voor onze oosterburen, al benadrukte de Italiaan dat het evenement wel op eigen benen moet staan. "De Grand Prix moet voor alle partijen de moeite waard zijn. We kunnen niet alle kosten dekken. Het is voor mij een raadsel hoe je tegenwoordig geen evenement kunt opbouwen rondom een Grand Prix. Maar als ze het goed doen, hebben we weer een race in Duitsland", zo vertelde de CEO.

Succes

Voorlopig zal Duitsland het dus moeten doen zonder race, maar Formule 1-journalist Michael Schmidt van Auto Motor und Sport stelde dat er kansen zijn voor het land. Daarvoor wees hij naar Mick Schumacher. De zoon van de legende zou de Duitse harten weer sneller kunnen laten kloppen. De 23-jarige Schumi heeft dit jaar geen vast zitje in de Formule 1, maar teambaas Toto Wolff heeft nog altijd de deur op een kier gezet, als het gaat om een stoeltje op de lange termijn. Volgens de Duitse journalist zou de reservecoureur van Mercedes, bij het behalen van succes, voor soortgelijke taferelen als zijn vader kunnen zorgen.

Nico Hülkenberg

Toekomst

De situatie in Duitsland is voorlopig niet rooskleurig, al zijn er aanknopingspunten voor de toekomst. Mercedes is nog altijd actief in de koningsklasse en Audi heeft zich gecommitteerd aan Sauber. Porsche probeert nog altijd een ingang te zoeken en met Nico Hülkenberg worden de kleuren van het land nog altijd verdedigd in de Formule 1. Toch zal er een talent moeten opstaan die de harten van de Duitsers zal gaan stelen, wil het land op termijn weer een plekje op de overvolle Formule 1-kalender bemachtigen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)