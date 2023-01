Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023 12:52 - Laatste update: 12:56

Volgens voormalig Formule 1-coureur Allan McNish moeten de ervaren coureurs zich gaan laten gelden in de koningsklasse. De Schot wijst naar het afscheid van Sebastian Vettel, die geen blad voor de mond nam als het ging om de koers van de sport.

De afgelopen jaren werden de coureurs betrokken in gesprekken over de veiligheid, maar ook over maatschappelijke debatten binnen de sport. Vettel nam naast Lewis Hamilton vaak het voortouw in de discussies en volgens McNish is er met het vertrek van de Duitser een gat ontstaan. Het is voor de Schot dan ook de hoogste tijd dat de veteranen zich gaan laten gelden.

GPDA

George Russell is als directeur van de Grand Prix Drivers' Association de stem van de rijders. Volgens McNish kan de Brit een stuk geloofwaardigheid brengen in zijn rol als directeur van de rijdersvakbond. De vereniging wordt geleid door voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz, die optreedt als voorzitter, en McNish heeft het belang van de rol van de Oostenrijker benadrukt. "Ik denk dat ze [de coureurs] nu allemaal zo jong zijn. Alleen Fernando [Alonso] is van de oudere leeftijd", vertelt McNish bij Autosport International.

'Coureurs in het gareel houden'

"George is waarschijnlijk een goed voorbeeld van iemand die ouder is dan zijn leeftijd. Dat zie je aan de manier waarop hij in Bahrein in de Mercedes sprong voor zijn eerste race, toen Lewis [Hamilton] ziek was, en hij zat er meteen bovenop. In dat opzicht denk ik dat hij een bredere kijk heeft dan alleen maar rijden", zo ziet de voormalig Toyota-coureur.

Alexander Wurz

Hij vervolgt: "Maar de Grand Prix Drivers' Association heeft Alex Wurz, een landgenoot van mij in de sportscars. Alex is hun voorzitter en hij houdt hen uitstekend in het gareel. Eén ding is duidelijk, coureurs moeten gecontroleerd en gestuurd worden. Daarom heb je iemand als Alex nodig om het te leiden en ook stemmen als Sebastian [Vettel], of de jongere generatie zoals George, om er ook de geloofwaardigheid in te brengen."

