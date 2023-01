Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023 09:48 - Laatste update: 09:51

De FIA heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd op sleutelposities, die zijn gericht op de Formule 1. De autobond heeft Steve Nielsen aangesteld als nieuwe sportdirecteur van de federatie. Nikolas Tombazis schuift daardoor op naar de positie van Single Seater Directeur.

De wijzigingen zijn besproken op de World Motor Sport Council en de structuur voor de Formule 1-tak van de bond is aanzienlijk gewijzigd. Zo zal Tim Goss de rol van technisch directeur gaan bekleden, Federico Lodi zal de rol van financieel directeur op zich gaan nemen en Francois Sicard wordt de directeur strategie & operaties. Uiteindelijk zal Nielsen verantwoordelijk worden voor het toezicht op alle sportieve zaken, inclusief de verdere ontwikkeling van race control.

'Toekomstige gezondheid van de sport'

Nielsen was voorheen actief bij de FOM als sportief directeur en legt uit: "Ik heb mijn hele professionele leven gewerkt voor vele teams en organisaties in de Formule 1, en kan niet wachten om aan een nieuw hoofdstuk met de FIA te beginnen." De Formule 1-wereld is door zijn eerdere ervaring geen onbekende wereld. "De Formule 1 bevindt zich momenteel op een geweldige plek, en het is onze verantwoordelijkheid om de toekomstige gezondheid van de sport te waarborgen die centraal staat bij alles wat we doen", zo stelt hij zichzelf als doel.

'Juiste structuur creëren'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is sinds zijn aanstelling bezig om de nodige wijzigingen door te voeren en is tevreden met de aanpassingen. "We hebben veel tijd en moeite gestoken in het doorvoeren van belangrijke, weloverwogen veranderingen in ons Formule 1-team om de juiste structuur met de juiste mensen te creëren om toezicht te houden op de toekomstige regulering van de sport", legt hij uit.

Nikolas Tombazis

Toegewijde mensen

Tombazis is al langere tijd in dienst bij de FIA en krijgt door de wijziging in de structuur andere verantwoordelijkheden. "Ik ben opgewonden en vereerd om deze nieuwe functie binnen de FIA op mij te nemen, en ik ben de voorzitter zeer dankbaar voor het vertrouwen dat hij in mij stelt", vertelt de nieuwe Single Seater Director. "We hebben een groep uiterst getalenteerde en toegewijde mensen die zich tot het uiterste inspannen om het niveau van regelgeving te leveren dat de Formule 1 vereist en verdient", aldus Tombazis.

